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Компания из Санкт-Петербурга проинвестирует строительство крематория в Казани

15:24, 28.03.2023 2
Компания из Санкт-Петербурга проинвестирует строительство крематория в Казани
Фото: предоставлено tigp.ru

Компания «Ритуал.ру» из Санкт-Петербурга планирует инвестировать деньги в строительство казанского крематория. Об этом сообщают «Ведомости Санкт-Петербург».

Крематорий в столице Татарстана планируют начать строить в этом году, а объем инвестиций оценивается примерно в 250 млн рублей. Объект появится на территории мемориального комплекса «Курган».

— Сейчас идет выделение участка. Нам сказали, что к концу мая участок будет готов. Когда это случится, сразу начнем строительство. Думаю, крематорий начнет работать в течение года после выделения земли, если все будет нормально с финансированием. Проект окупится лет за 5—6, — отметил бизнесмен, которому принадлежит 10% акций ООО «Казанский крематорий», Андрей Савиных.

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Помимо Савиных, 10% акций ООО «Казанский крематорий» принадлежит Алексею Походному. Остальной долей владеет «Ритуал.ру». Отмечается, что казанская компания была зарегистрирована в феврале.

В конце 2021 года «Реальное время» подробно писало о крематории, который хотят построить в Казани. Ознакомиться с деталями проекта можно в объемном материале.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 мар
    да стройте уже кто нибудь, пора современные методы использовать, в Кореи вообще круто придумали и в Японии
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  • Анонимно 28 мар
    В Питербурге из морга сразу перемещаются в крематорий, который находится рядом
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