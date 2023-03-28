В России хотят включить новую услугу в тарифы ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Минстрой России предложил включить установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ. Письмо с инициативой ведомство направило в правительство страны, пишут «Известия».

Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ.

В документе указывается, что для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрить умные счетчики на всех этапах учета ресурсов, то есть применять их в домах, квартирах, а также в нежилых зданиях.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Согласно плану Минстроя, с 2025 года должен начаться переход на умные счетчики в нежилых зданиях, а с 2027-го — в жилых.

Напомним, за последние месяцы жители Татарстана стали реже платить за услуги ЖКХ. В январе — феврале этого года собираемость платежей снизилась на 0,6% и в среднем по республике составила 94%.

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Айрат Назипов