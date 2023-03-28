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В России хотят включить новую услугу в тарифы ЖКХ

10:17, 28.03.2023 6
В России хотят включить новую услугу в тарифы ЖКХ
Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Минстрой России предложил включить установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ. Письмо с инициативой ведомство направило в правительство страны, пишут «Известия».

Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ.

В документе указывается, что для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрить умные счетчики на всех этапах учета ресурсов, то есть применять их в домах, квартирах, а также в нежилых зданиях.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Согласно плану Минстроя, с 2025 года должен начаться переход на умные счетчики в нежилых зданиях, а с 2027-го — в жилых.

Напомним, за последние месяцы жители Татарстана стали реже платить за услуги ЖКХ. В январе — феврале этого года собираемость платежей снизилась на 0,6% и в среднем по республике составила 94%.

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Айрат Назипов
ЭкономикаОбществоВласть

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 28 мар
    Вот например берут с кв.м квартиры плату за тех.обслуживание электросетей в доме. Эти Электрокабель под штукатуркой, и 30- 50 лет их не меняют , а собираются же миллионы, и где и кому уходят эти деньги?
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    Анонимно 28 мар
    за провода в квартире ты заплатил,покупая квартиру.их разумеется никто не обслуживает.и платить больше не должен.если бахнул провод идущий к люстре-это твоя проблема.такое бывает когда сосед сверху захочет положить тёплый пол, и начинает углублять свои полы.а там ваши провода.а вот кабель подходящий к эл счётчику из подъездного щитка ,и всё остальное общедомовое оборудование обслуживает жкх.нет своего электрика - нанимают.за уличное освещение тоже вычтут с квартиросъёмщиков.киловатты отражаются на счётчике для учёта наружного освещения.если наружка подключена к общедомовому эл счётчику - вычтут как ОДН.главный вопрос сколько вычтут.? рассчитать потребление освещения двора и подъездов можно,но при светодиодных лампах получаться копейки.интереснее вопрос про пнс.насосы гонят воду на верхние этажи.а платят все.а ведь всю жизнь в пятиэтажках только на пятом плохо иногда с водой было.
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  • Анонимно 28 мар
    "Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги." А когда они не выступают исполнителем этой коммунальной услуги тогда кто устанавливать будет? Статья малоинформативная хотя тема крайне важна для граждан.
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    Анонимно 28 мар
    а тогда вам не надо вообще счетчики понимаете?
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  • Анонимно 28 мар
    Умные счетчики нужны организациям а не нам. Я могу и так передать, в том числе и через интернет. Так почему платить должны мы?
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  • Анонимно 28 мар
    Интернет для передачи данных тоже за счет жильцов ?
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