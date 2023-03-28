В России вдвое сократится перечень специальностей для поступления в вузы

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Перечень специальностей в вузах, на которые можно будет подать документы при поступлении в этом году, сократится с 10 до пяти. Таким образом, абитуриент сможет подать документы в пять вузов, выбрав в каждом до пяти направлений, сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

— Вопрос выбора вуза всегда стоит очень остро, тем более что по правилам приема можно подать заявление в пять университетов. И в этом году есть нюанс: на пять специальностей. В том году десять было, в этом году изменились правила: пять вузов и пять направлений подготовки, — приводит ее высказывание ТАСС.

В 2022 году документы можно было подать в пять вузов, выбрав в каждом до 10 направлений подготовки или специальностей.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В феврале президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет. Он добавил, что для отдельных специальностей можно будет продлить обучение, а аспирантура будет выделена в отдельный блок.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов