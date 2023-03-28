В 2023 году за школьные парты сядут 20 тысяч казанских первоклассников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приемная кампания по зачислению детей в первые классы стартует в Казани 30 марта. За школьные парты сядут более 20 тысяч казанских первоклассников, сообщил начальник Управления образования исполкома города Ирек Ризванов.

Преимущественным правом обладают дети, братья и сестры которых уже обучаются в школе. Они могут не проживать по одному адресу. Кроме того, первоочередное право зачисления есть у детей военнослужащих, сотрудников полиции и органов внутренних дел, а также тех, кто имеет специальные звания и проходит службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни.

Заявления от родителей или законных представителей будущих первоклассников будут приниматься в два этапа. Первый продлится до 30 июня. За это время можно подать заявления на зачисление детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих преимущественное и первоочередное право.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прием заявлений от родителей, дети которых не проживают на закрепленной за школой территории, проводится на втором этапе. Он начинается 6 июля и продолжится до заполнения свободных мест в образовательных организациях, но заявления будут приниматься не позднее 5 сентября.

Напомним, что к 2025 году численность школьников в Казани может превысить 200 тысяч человек. Об этом еще в сентябре прошлого года говорил глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров. В прошлом году 1 сентября в школы Казани пошли 165 тысяч детей и подростков.

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Айрат Назипов