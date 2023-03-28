В Центробанке признали, что цены на жилье растут быстрее зарплат россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цены на жилье, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки, выросли с 2020 года существенно выше, чем доходы населения. Такой вывод сделал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

— Цены не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет, — цитирует его ТАСС.

Глава департамента также отметил рост разницы в цене между первичным и вторичным жильем. Он считает, что цены на «первичку» выросли слишком сильно. При этом Данилов полагает, что за последние два года в стране не стали качественнее строить жилье.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению эксперта, потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку исчерпан. Поэтому Центробанк выступает за «долгосрочную и стабильную историю».

Накануне замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин посоветовал россиянам не ждать снижения цен на жилье в России при текущих рыночных условиях. Он также призвал экспертов быть осторожными в своих прогнозах, чтобы не вводить людей в заблуждение.

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Айрат Назипов