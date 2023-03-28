Казанский «Водоканал» потратит на обслуживание канализации меньше, чем на мониторинг данных счетчиков
Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» планирует выделить 24,5 млн рублей на обслуживание канализационных сетей по всему городу. За эти деньги необходимо еще провести телеинспекционное обследование, чистку и промывку обслуживаемых участков сетей.
Согласно договору, работы должны выполняться в течение 3 часов с момента подачи заявки. Завершить ее необходимо в течение суток с момента подачи обращения. Заявки должны приниматься в круглосуточном режиме вплоть до конца года.
Чистить канализацию подрядчик будет с помощью вакуумной машины производительностью 3500 куб.метров/час и глубиной всасывания 12 метров. Также ему понадобится каналопромывочная машина.
При производстве работ подрядная организация должна обеспечить временное канализование стоков в обход прочищаемого участка, с устройством надземной перекачивающей линии и отключением прочищаемого участка канализационной сети с использованием пневматических заглушающих устройств.
Отметим, что «Водоканал» потратит на обслуживание канализационных сетей меньше, чем на внедрение системы мониторинга данных водосчетчиков. На эти цели предприятие потратит более 28,5 млн рублей. В сумме с 2019 года система обошлась в 90,5 миллиона рублей.
В рамках такого контракта подрядчику предстоит установить на объектах специальные счетчики и их комплектующие: батарею повышенной емкости, Wi-Fi-антенну, контроллеры, преобразователи давления, протянуть кабели, гофрированные трубы, поставить фильтры. После этого ему своими же силами необходимо осуществить пусконаладку с последующей интеграцией в программу диспетчеризации.
Готовая система должна предоставлять возможность объединения групп приборов в единую беспроводную сеть, позволяющую считывать показания счетчиков воды на различных архитектурных объектах, включая многоквартирные дома, коттеджные поселки, а также дачные кооперативы. Таким образом управляющая компания может дистанционно отслеживать расход энергетических ресурсов и возможные аварии. Кроме того, с помощью данной системы коммунальным организациям становится легче контролировать своевременность оплаты по счетам.
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