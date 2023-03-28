Казанский «Водоканал» потратит на обслуживание канализации меньше, чем на мониторинг данных счетчиков

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» планирует выделить 24,5 млн рублей на обслуживание канализационных сетей по всему городу. За эти деньги необходимо еще провести телеинспекционное обследование, чистку и промывку обслуживаемых участков сетей.

Согласно договору, работы должны выполняться в течение 3 часов с момента подачи заявки. Завершить ее необходимо в течение суток с момента подачи обращения. Заявки должны приниматься в круглосуточном режиме вплоть до конца года.

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Чистить канализацию подрядчик будет с помощью вакуумной машины производительностью 3500 куб.метров/час и глубиной всасывания 12 метров. Также ему понадобится каналопромывочная машина.

При производстве работ подрядная организация должна обеспечить временное канализование стоков в обход прочищаемого участка, с устройством надземной перекачивающей линии и отключением прочищаемого участка канализационной сети с использованием пневматических заглушающих устройств.

Отметим, что «Водоканал» потратит на обслуживание канализационных сетей меньше, чем на внедрение системы мониторинга данных водосчетчиков. На эти цели предприятие потратит более 28,5 млн рублей. В сумме с 2019 года система обошлась в 90,5 миллиона рублей.

В рамках такого контракта подрядчику предстоит установить на объектах специальные счетчики и их комплектующие: батарею повышенной емкости, Wi-Fi-антенну, контроллеры, преобразователи давления, протянуть кабели, гофрированные трубы, поставить фильтры. После этого ему своими же силами необходимо осуществить пусконаладку с последующей интеграцией в программу диспетчеризации.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Готовая система должна предоставлять возможность объединения групп приборов в единую беспроводную сеть, позволяющую считывать показания счетчиков воды на различных архитектурных объектах, включая многоквартирные дома, коттеджные поселки, а также дачные кооперативы. Таким образом управляющая компания может дистанционно отслеживать расход энергетических ресурсов и возможные аварии. Кроме того, с помощью данной системы коммунальным организациям становится легче контролировать своевременность оплаты по счетам.

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Айрат Назипов