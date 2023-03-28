Власти Вьетнама высказались за продление безвизового режима для россиян до 45 дней

Кабмин Вьетнама принял решение одобрить продление срока безвизового пребывания в стране для россиян с 15 до 45 дней. Об этом информирует Vietnam News.

Также кабмин увеличил срок действия электронных виз до 90 дней. До этого туристы могли находиться в стране месяц.

Помимо России, изменения коснутся Белоруссии, Дании, Норвегии, Германии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg

Окончательное решение еще не принято. Предложение должен рассмотреть и утвердить парламент. Это произойдет в мае.

В начала марта «Реальное время» писало, что в России готовятся соглашения об упрощении визового режима с шестью странами. Среди стран — Индия, Сирия, Индонезия, Ангола, Вьетнам и Филиппины.



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Айрат Назипов