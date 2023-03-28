МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях
Международный олимпийский комитет (МОК) отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщил по итогам заседания исполкома глава МОК Томас Бах.
— МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе, — приводит ТАСС его слова.
Глава МОК также указал, что комитет рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов, а еще не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с ВС РФ и органами безопасности. Рекомендация по запрету на проведение международных соревнований на территории РФ тоже остается в силе.
Бах заявил, что решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх будут принимать спортивные федерации. Исполком МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования.
На прошлой неделе Бах выступил против политического влияния на спорт и против обращения с российскими спортсменами как с носителями «коллективной вины». Он отметил, что спорт может «способствовать налаживанию диалога в это непростое время».
25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но предложил не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.
По нарастающей все громче звучат разговоры о том, чтобы начать постепенно возвращать российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года. С сентября в речах Томаса Баха можно было заметить смягчение риторики, а сегодня МОК уже в открытую вступил в противостояние с политиками из противоборствующих стран. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, что повлияло на МОК и как западные страны готовы бороться за недопуск россиян и белорусов.
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