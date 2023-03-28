МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщил по итогам заседания исполкома глава МОК Томас Бах.



— МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время. МОК уже наложил санкции на российское и белорусское правительства. Флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях, эти санкции остаются в силе, — приводит ТАСС его слова.

Глава МОК также указал, что комитет рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов, а еще не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с ВС РФ и органами безопасности. Рекомендация по запрету на проведение международных соревнований на территории РФ тоже остается в силе.

Бах заявил, что решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх будут принимать спортивные федерации. Исполком МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на соревнования.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе Бах выступил против политического влияния на спорт и против обращения с российскими спортсменами как с носителями «коллективной вины». Он отметил, что спорт может «способствовать налаживанию диалога в это непростое время».

25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но предложил не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

По нарастающей все громче звучат разговоры о том, чтобы начать постепенно возвращать российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года. С сентября в речах Томаса Баха можно было заметить смягчение риторики, а сегодня МОК уже в открытую вступил в противостояние с политиками из противоборствующих стран. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, что повлияло на МОК и как западные страны готовы бороться за недопуск россиян и белорусов.



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Маргарита Головатенко