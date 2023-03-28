Минфин России предложил включить Татарстан в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Минфин России хочет расширить географию эксперимента по маркировке федеральными специальными марками импортируемого в Россию алкоголя. Ведомство предложило провести его в Татарстане.

— Минфин России подготовил проект постановления Правительства РФ о расширении территории эксперимента по маркировке ФСМ импортируемого в Россию алкоголя: в периметр эксперимента предлагается включить Республику Татарстан, — сказано в telegram-канале ведомства.

По мнению Минфина, такое решение позволит сформировать новые логистические маршруты для перемещения алкогольной продукции, импортируемой из стран Средней и Восточной Азии. Также будут нивелированы риски возникновения сбоев и задержек маркировки ввозимого в Россию алкоголя из-за внешних ограничений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сейчас маркировка алкогольной продукции ФСМ в рамках эксперимента осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе. Эксперимент продлится до 31 мая 2024 года.

В ноябре прошлого года «Реальное время» писало, что в России введут обязательную маркировку пива, упакованного в стекло или полимер, а также в кеги. Планируется, что маркировать пивную продукцию в РФ начнут с 1 апреля 2023 года. Сперва маркировку запустят для продукции в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ таре, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

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Айрат Назипов