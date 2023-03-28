ЦБ: россиянину на квартиру в новостройке придется копить восемь лет, «если не пить, не есть»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России увеличился срок, в течение которого гражданин может накопить на покупку квартиры в новостройке. Если по состоянию на конец 2019 года ему бы понадобилось 6 лет, то теперь — 8 лет, при условии, что человек не будет тратить зарплату.

— Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать... сколько лет человеку надо откладывать, чтобы... купить квартиру? Если в конце 2019 года на «первичке» это было 6 лет, то сейчас это 8 лет. О какой доступности мы говорим? — заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Одной из причин подорожания жилой недвижимости в стране он назвал программу «Льготная ипотека», появившуюся весной 2020 года в период пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости».

скриншот видео Банка России

Александр Данилов также обратил внимание, что цены на квартиры в России выросли «существенно выше, чем доходы населения». Таким образом, «доступность жилья как минимум не растет».



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Татьяна Демина