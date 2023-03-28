После падения футбольных ворот на ребенка под Казанью возбуждено уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после падения футбольных ворот на 13-летнего ребенка в Молодежном центре «Волга» в Лаишево. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

— В обеденное время 27 марта 2023 года в ходе подготовки к проведению футбольного турнира в городе Лаишево Республики Татарстан произошло падение футбольных ворот на 13-летнего мальчика. В настоящее время с повреждениями различной степени тяжести он госпитализирован, — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, в результате инцидента тяжелые травмы головы и тела получил 13-летний школьник из Базарных Матак. Он госпитализирован в реанимационное отделение ДРКБ.



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Айрат Назипов