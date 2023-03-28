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Александру Бастрыкину доложат об инциденте с падением футбольных ворот на ребенка в Лаишево

10:01, 28.03.2023
Александру Бастрыкину доложат об инциденте с падением футбольных ворот на ребенка в Лаишево
Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о проводимом комплексе следственных действий по уголовному делу о травмировании ребенка в Молодежном центре «Волга» в Лаишево.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи выясняют, по чьей вине футбольные ворота упали на 13-летнего мальчика.

Фото: прокуратура РТ

Напомним, в результате инцидента тяжелые травмы головы и тела получил 13-летний школьник из Базарных Матак. Он госпитализирован в реанимационное отделение ДРКБ.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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