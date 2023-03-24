Итоги дня: передача бизнеса Leroy Merlin, 11-й пакет санкций ЕС, Чемезов в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 24 марта:
- Работа по импортозамещению в Татарстане идет полным ходом, сообщил сегодня раис РТ Рустам Минниханов. В ходе встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым они посетили авиастроительные предприятия республики — Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и Казанский вертолетный завод (КВЗ).
- Позже Чемезов сообщил, что Казанский авиастроительный завод имени Горбунова наращивает выпуск новых «стратегов» Ту-160М — глубоко модернизированной версии Ту-160.
- В Роспотребнадзоре заявили, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека к человеку. В ведомстве также добавили, что заболевание сибирской язвой у пациентов в Подмосковье не подтвердилось.
- Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило Nord Stream принять участие в операции по извлечению объекта, найденного рядом с «Северным потоком». Агентство заявило, что ждет ответа от компании, перед тем как приступить к операции. В организации предположили, что речь может идти о морском дымовом буе. Позже Nord Stream 2 AG согласилась принять участие в извлечении предмета.
- Экспериментальный оптоакустический томограф для сверхранней диагностики рака и сосудистых нарушений по технологии казанского ученого-физика РАН РФ Александра Карабутова вызвал ажиотаж на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». «Я думаю, что мы в правительство России обратимся [за оказанием господдержки] этой разработки, и она «полетит», — вдохновился фантастическими способностями медицинского прибора Рустам Минниханов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашии Александру Полтинину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту заражения граждан сибирской язвой. Следствие установило, что местный житель забил зараженного быка в личном подсобном хозяйстве, далее заболели сосед, его супруга и еще один местный житель. Мясо регион не покидало.
- «Частично согласен — мошенничество и взятка», — так прокомментировал свое обвинение первый замглавы исполкома Тукаевского района Ильмир Яббаров. От следователя ранее прозвучала чуть иная информация: «Вину полностью признал. Сотрудничает со следствием». После двух суток под стражей чиновник по решению суда отправился под домашний арест до 21 мая, как и предполагаемая посредница его взятки в 30 тысяч рублей. Но следствие грозит возбуждением дела по другим эпизодам.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань — доехать от точки Ф в точку Б будет возможно за 6,5 часа. Он добавил, что проехал бы даже на КАМАЗе. Сейчас открыто уже 107 км дороги в Москве и Владимире.
- Казань вошла в тройку самых комфортных городов России, согласно данным совместного исследования ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн». Столица Татарстана разделила третье место с Сочи и Краснодаром — за их комфортность проголосовали по 4% опрошенных. Лидером стала Москва, за которую отдали голоса 19% респондентов, второе место занял Санкт-Петербург — 11%.
- 30 марта стартует прием детей в первый класс. Школы, лицеи и гимназии столицы Татарстана уже предупредили, что на фоне нехватки мест приоритет будет отдаваться тем, кто проживает и зарегистрирован на закрепленной за учебными заведениями территории, и тем, кто имеет преимущественное право зачисления. Все остальные смогут попытать счастья в выбранных не по месту прописки учебных заведениях после 6 июля — если останутся места. Между тем мест не хватает даже тем, кому они положены, — многие учебные заведения, особенно в новых растущих микрорайонах давно переполнены в 1,5—2,3 раза.
- КФУ отремонтирует общежития №3 и 6 на ул. Аделя Кутуя, 2б и 2/17 за 223 млн рублей. В 123 млн обойдется ремонт общежития №3, в 100 млн оценили работы в общежитии №6. Отметим, что студенты в социальных сетях неоднократно жаловались на неудовлетворительные условия проживания.
- В Татарстане подготовили проект постановления о возмещении расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробий на могилах погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Расходы возмещаются специализированным предприятиям за счет средств федерального бюджета на соответствующий год, передаваемых Фонду пенсионного и социального страхования России.
- В исполкоме Казани представили 13 проектов строительства и реконструкции в историческом центре города, 12 из них передадут на рассмотрение раиса республики Рустама Минниханова. В мэрии добавили, что среди желающих инвестировать в реконструкцию объектов наблюдается очень высокая активность.
- Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении передать управление всеми своими магазинами в России локальному менеджменту. Как пояснили «Реальному времени» в магазине сети в Казани, решение об уходе не повлияет на работу магазинов. Решение собственника — компании ADEO — не скажется на ассортименте товаров. В том числе не возникнет сложностей с поставками товаров в магазины. Передача контроля над «Леруа Мерлен» местному руководству позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников.
- Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Запрет будет действовать еще на полгода — до 1 октября, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.
- Скоро перед Мензелинским райсудом Татарстана предстанут два Дамира из полиции соседнего района. Старшему лейтенанту Фазлыеву и майору Халиулину предъявили превышение полномочий путем 84-кратного применения электрошокера к двум жителям села Мари Суксы — в отделе полиции, дома и в лесопосадке. По версии Следкома, именно таким способом сотрудники собирались раскрыть кражу. Обвиняемые уверяют: показания потерпевших — это оговор, ссадины и кровоподтеки потерпевших — результат ДТП и падения в кусты шиповника и крапивы, а шокер был разряжен и хранился в сейфе. «Реальное время» выяснило, почему Актанышский суд отказался рассматривать это дело.
- Доходы России по двусторонним государственным кредитам из-за санкций в 2022 году оказались значительно ниже запланированных. Вместо ожидаемых 48,7 млрд рублей страна получила только 11 млрд. Процентный доход России по таким займам в 2022 году составлял чуть более 52 млрд рублей, а в 2020-м — более 64 млрд.
- Россия создаст свободную экономическую зону на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участникам свободной экономической зоны положены преференции: освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет, региональной части — по решению субъектов, и налога на имущество; освобождение от уплаты земельного налога на 3 года; пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%; процедуры свободной таможенной зоны.
- Накануне вечером в Сочи на глубине около 10 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла. По данным Европейского сейсмоцентра, толчок зафиксировали в 19:55. Эпицентр находился на расстоянии 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.
- Суд в Набережных Челнах приостановил деятельность кафе «Рокнроллы», в котором недавно отравились девять человек. В кафе выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, сообщает Набережночелнинский городской суд.
- В Казани завершилась реставрация бюста писателя Максима Горького. Сегодня скульптуру вернули на прежнее место на пересечении улиц Горького и Курашова.Все необходимые работы завершат к 28 марта, когда будет отмечаться 155-летие со дня рождения писателя. Специалисты также приведут в порядок прилегающую территорию.
Ключевые события 394-го дня специальной военной операции на Украине:
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выявила не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными. Об этом завила глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве.
- Сегодня прошел брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о последствиях поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота, отразившим во время боевого дежурства атаку беспилотных аппаратов.
- Говоря о проведении спецоперации, в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики
- На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Луговское и Щербаки Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также одна артиллерийская система М777 производства США.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах.
- В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион».
- Также в районе населенного пункта Степное Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Славное, Новоандреевка, Волноваха, Никольское и Александровка Донецкой Народной Республики.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеМедицинаБизнесЭкономикаБанки
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