В Казани обсудили 13 проектов строительства и реконструкции в историческом центре

В исполкоме Казани представили 13 проектов строительства и реконструкции в историческом центре города, 12 из которых передадут на рассмотрение раиса республики Рустама Минниханова. Один проект направили на доработку, сообщили в мэрии города.



По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, среди желающих инвестировать в реконструкцию объектов наблюдается очень высокая активность:

— География участников рынка растет, крупнейшие компании Москвы и Санкт-Петербурга изъявляют желание участвовать в жилищном строительстве в столице Татарстана и Казанской агломерации. Это радует, в то же время возлагает на нас ответственность за то, какие проекты мы согласовываем. От принятых нами решений зависит архитектурный облик города на ближайшее десятилетие и даже, не побоюсь этого слова, столетие, — сказал он.

Фото: kzn.ru

Проекты представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Одобрили проект многоквартирного жилого дома на улице Назарбаева, который расположится недалеко от нового здания театра Камала. Одобрение рабочей группы получил проект пристроя к торговому центру «Республика» на ул. Петербургской.

Участники заседания рассмотрели проекты четырех жилых комплексов, одного многоквартирного и двух индивидуальных жилых домов, медицинского центра по ул. Хади Атласи, гостиницы на ул. Горького.

Активно обсуждался проект жилого комплекса на ул. Тукая у озера Нижний Кабан. Его авторам необходимо будет внести изменения в проект с учетом замечаний участников рабочей группы. Проект торгового здания с функцией общественного питания на ул.Хади Такташа вновь был отправлен на доработку.

В марте в Татарстане для решения проблем исторических центров создали межрегиональную рабочую группу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко