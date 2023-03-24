В Казани обсудили 13 проектов строительства и реконструкции в историческом центре
В исполкоме Казани представили 13 проектов строительства и реконструкции в историческом центре города, 12 из которых передадут на рассмотрение раиса республики Рустама Минниханова. Один проект направили на доработку, сообщили в мэрии города.
По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, среди желающих инвестировать в реконструкцию объектов наблюдается очень высокая активность:
— География участников рынка растет, крупнейшие компании Москвы и Санкт-Петербурга изъявляют желание участвовать в жилищном строительстве в столице Татарстана и Казанской агломерации. Это радует, в то же время возлагает на нас ответственность за то, какие проекты мы согласовываем. От принятых нами решений зависит архитектурный облик города на ближайшее десятилетие и даже, не побоюсь этого слова, столетие, — сказал он.
Проекты представила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Одобрили проект многоквартирного жилого дома на улице Назарбаева, который расположится недалеко от нового здания театра Камала. Одобрение рабочей группы получил проект пристроя к торговому центру «Республика» на ул. Петербургской.
Участники заседания рассмотрели проекты четырех жилых комплексов, одного многоквартирного и двух индивидуальных жилых домов, медицинского центра по ул. Хади Атласи, гостиницы на ул. Горького.
Активно обсуждался проект жилого комплекса на ул. Тукая у озера Нижний Кабан. Его авторам необходимо будет внести изменения в проект с учетом замечаний участников рабочей группы. Проект торгового здания с функцией общественного питания на ул.Хади Такташа вновь был отправлен на доработку.
В марте в Татарстане для решения проблем исторических центров создали межрегиональную рабочую группу.
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