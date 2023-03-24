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Суд приостановил работу челнинского кафе, в котором отравились девять человек

15:41, 24.03.2023 1
Суд приостановил работу челнинского кафе, в котором отравились девять человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд в Набережных Челнах приостановил деятельность кафе «Рокнроллы», в котором недавно отравились девять человек. В кафе выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, сообщает Набережночелнинский городской суд.

Ответственность за правонарушение предусмотрена статьей 6.6 КоАП РФ. Согласно ей, нарушение требований к организации питания в кафе при приготовлении пищи влечет наложение административного штрафа на предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица. Наказание определяется в виде штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

Деятельность кафе приостановлена на этот срок с 21 марта.

Во вторник следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Маргарита Головатенко
БизнесУслугиПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 мар
    сальмонеллез? или отравление прям?
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