«Пыточное» дело оперов из Актаныша: самоотвод судьи, ДНК на шокере и «пропавший» кошелек

Верховный суд Татарстана отправил в Мензелинск дело обвиняемых в электрошоковом повышении раскрываемости

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Скоро перед Мензелинским райсудом Татарстана предстанут два Дамира из полиции соседнего района. Старшему лейтенанту Фазлыеву и майору Халиулину предъявили превышение полномочий путем 84-кратного применения электрошокера к двум жителям села Мари Суксы — в отделе полиции, дома и в лесопосадке. По версии Следкома, именно таким способом сотрудники собирались раскрыть кражу. Обвиняемые уверяют: показания потерпевших — это оговор, ссадины и кровоподтеки потерпевших — результат ДТП и падения в кусты шиповника и крапивы, а шокер был разряжен и хранился в сейфе. «Реальное время» выяснило, почему Актанышский суд отказался рассматривать это дело.

Заявительница скончалась, опера пошли под суд



Мать обвинила дочку в краже 145 тысяч рублей из тайника в диване, а через несколько дней нашла пропавший кошелек в другом укромном месте — в предбаннике, под газетами. Дело по заявлению этой потерпевшей в июле 2022 года возбуждала полиция в Актаныше, но закрывал за отсутствием события преступления уже Следком в Мензелинске.

К тому моменту заявительница пенсионерка скончалась, однако в деле остались ее показания: после пропажи кошелька и до его обнаружения «подозреваемая» дочь к ней не приходила. Эксперты на самом кошельке ДНК посторонних лиц не обнаружили, а сын хозяйки не стал скрывать — в последнее время та увлекалась алкоголем и могла забыть, куда переложила деньги...

В ноябре 2022-го в суд ушло другое дело мензелинских следователей по той же истории. По версии СК и прокуратуры, двое оперуполномоченных актанышского райотдела МВД получили признание в краже кошелька от дочки заявительницы после пыток, а затем взялись за ее сожителя.

В обвинении по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств фигурирует 11 электроударов шокером в отношении женщины и 73 (!) — в отношении мужчины. Статус места преступления в этом деле получили кабинет 217 в полицейском отделе, дом потерпевших в селе Мари Суксы и лесопосадка за соседним селом.

Вину в подобных зверствах два Дамира — старший оперуполномоченный угрозыска Халиулин и участковый уполномоченный Фазлыев — не признают.

Процесс над полицейскими в Актанышском суде стартовал в конце осени. Фото: sudyrf.info

Защита просила о «переезде» процесса в Казань или Челны

Процесс над полицейскими в Актанышском суде стартовал в конце осени. А уже 25 января, по итогам трех заседаний, председательствующий по делу судья, он же и. о. председателя суда Хамит Янгиров взял самоотвод. Обосновал так: ранее при вынесении промежуточного процессуального решения (по мере пресечения фигурантам, — прим. ред.) им была высказана позиция о причастности ныне подсудимых к совершению преступления. А поскольку в Актанышском суде других судей нет, дело должно рассматриваться в другом районе. В каком именно — на прошлой неделе решал Верховный суд Татарстана.

— Мы просили направить дело в Набережные Челны или Казань, прокуратура предложила Мензелинск, — рассказал «Реальному времени» Руслан Нагиев, адвокат подсудимого Фазлыева.

Именно в мензелинском СИЗО-4 с сентября прошлого года находятся обвиняемые офицеры. В заседании по вопросу подсудности они участвовали из камеры. Их было хорошо слышно по видеоконференцсвязи, а вот картинке, передаваемой из изолятора, не хватало резкости — лица были размыты.

Потерпевшие в заседании участия не принимали, просили рассмотреть вопрос без их участия.

Полицейские в «клетке» не возражали против обоснованной передачи дела за пределы Актаныша. Надеялись на смягчение меры пресечения, ведь срок их содержания под стражей истекал 16 марта. Подсудимые убеждали — скрываться от Фемиды не намерены, планируют доказать свою невиновность. Но Верховный суд Татарстана решил продлить срок ареста еще на месяц и отправил дело в шести томах в Мензелинский райсуд.

«Мы просили направить дело в Набережные Челны или Казань, прокуратура предложила Мензелинск», — рассказал Руслан Нагиев. Фото: Ирина Плотникова

Версия СК: приложил электроды устройства к женским бедрам

Заявление от потерпевшей пенсионерки из деревни Татарские Суксы поступило в полицию 19 июля 2022 года, и разбираться в этой истории полиция начала в тот же день. В СК установили: старший лейтенант Фазлыев получил поручение от начальства о проведении проверки по краже утром 20-го числа, а примерно в 21:16 того же дня вместе с майором Халиулиным доставил в отдел дочь потерпевшей Гульшат Хамматуллину, работавшую дояркой на местной ферме.

По версии обвинения, служебный кабинет №217 стал местом пыток: когда Хамматуллина отказалась признаваться в краже кошелька, «Фазлыев достал электрошокер и применил его не менее четырех раз, приложив электроды устройства в области бедер женщины, причинив потерпевшей физическую боль». Чуть позже, как считают в прокуратуре и СК, тот же шокер взял Халиулин и использовал по назначении не менее трех раз. Впрочем, этими тремя ударами физическое воздействие со стороны майора и ограничилось. Далее шокер Фазлыева использовал лишь его хозяин, полагают силовики.

— Оба по очереди спрашивали — где деньги? Было очень больно, у меня был перелом ключицы, она болела при каждом движении, — рассказывала Гульшат на допросе в СК. — Когда не осталось сил, решила обмануть их, сказав, якобы деньги спрятаны у меня дома, а кошелек выбросила в огород.

Потерпевшая уверяла — объяснение от ее имени написал один из стражей порядка, а она подписала, не читая. После такого результативного допроса полицейские отправились по месту жительства фигурантки — в деревню Мари Суксы. Но никаких спрятанных денег доярка не выдала. Дамиры, по версии обвинения, провели в доме самовольный обыск — без санкции суда либо следователя. Искомого не нашли и взялись за безработного сожителя подозреваемой Родиона Ахмадиева, считая его причастным к хищению.

По версии обвинения, Фазлыев, действуя согласованно с Халиулиным, требовал вернуть похищенное. Фото: Ирина Плотникова

По версии обвинения, Фазлыев, действуя согласованно с Халиулиным, требовал вернуть похищенное, используя шокирующий аргумент: «не менее 35 раз незаконно применил насилие в отношении Ахмадиева и не менее двух раз в отношении Хамматуллиной». Еще 35 электроударов Родион получил в лесопосадке, куда его ночью вывезли на служебном авто полиции. «Сказал им, что не трогал деньги и ни в чем признаваться не буду... После очередного применения электрошокера на пару минут потерял сознание», — рассказывал после возбуждения дела на силовиков Ахмадиев.

Из посадки «несознательного» вернули домой, но выдачи краденого так и не добились, считают в СК. Финальным аккордом превышения полномочий, по версии следствия, стали еще пять электроударов: три — мужчине, два — его сожительнице.

Дамиров обвиняют в действиях из ложно понятых интересов службы, считают — хотели повысить результаты раскрываемости, а на деле нарушили права граждан и дискредитировали правоохранительные органы.

Версия защиты о «долговой зависимости» потерпевших и мести бизнес-леди

Вину старлей и майор не признавали и не признают. По их версии, никакого незаконного обыска, насилия и вывоза человека в лесопосадку не было. Признание Хамматуллиной они называют добровольным, ссылаясь в том числе на сделанную видеозапись, как подозреваемая зачитывает протокол своего допроса.

Телесные повреждения в виде ссадин, царапин и кровоподтеков у Хамматуллиной объясняют ее же словами. По официальной версии, ключицу и ребра женщина сломала за день до истории при падении с велосипеда, по неофициальной — ее сбил автомобиль главврача больницы — якобы об этом пострадавшая рассказала полицейским по дороге в отдел.

Куда больше таких ссадин и кровоподтеков эксперты обнаружили на теле Ахмадиева, не исключив, что часть из них могла быть получена в результате применения электрошокера. Впрочем, руководствуясь своими нормативами об оценке вреда здоровью, медики сделали вывод — в данном случае такого вреда никаким жизненно важным органам нет. Моральный вред оценке судмедэкспертов не подлежит.

Халиулин на проверке в магазине. Скриншот видео

У защиты есть своя версия появления множества следов у Ахмадиева. Оба полицейских утверждают — на момент их появления в доме сожитель предполагаемой фигурантки был пьян так, что еле стоял на ногах. И неоднократно падал в огороде, когда искал там кошелек. А в огороде, со слов полицейских, присутствовали кусты крапивы и шиповника, а еще кровососущие насекомые.

Фазлыев на следствии утверждал — выданный ему электрошокер на момент указанных событий хранился у него дома, в сейфе, причем был разряжен!

Оба полицейских и их адвокаты считают: «пыточная» история — это ответный ход местной предпринимательницы и общественной активистки Елены Ирдугановой, магазин которой частенько посещают Гульшат и Родион.

Халиулин рассказывал следователям — при визуальном осмотре дома этой пары обнаружил несколько пустых бутылок водки и решил проверить одну по системе ЕГАИС (госресурс для контроля за оборотом алкоголя, позволяющий проследить путь каждой бутылки, — прим. ред.). Отсканировал маркировку своим мобильником и узнал — водка продана в магазине села Мари Суксы в середине июля. Но Ахмадиев сказал — купил ее сегодня, 20 июля в 7:30 утра. Оперативная проверка других бутылок не выявила ни одной «свежепроданной». Поэтому по дороге в отдел полиции полицейские попросили Гульшат показать им тот самый магазин.

По версии обвиняемых, на полках магазина «Таир-2» они обнаружили и изъяли 18 бутылок со спиртным из прошлого — по чекам весь этот товар был уже продан, на деле — предназначался для незаконной торговли в ночное время. Как и та бутылка, что нашли в доме Хамматулиной.

Полицейские утверждают, хозяйка торговой точки Елена Ирдуганова пыталась объяснить вскрытое нарушение особенностями бизнеса на селе, где часто отключают электричество. Чтобы не торговать алкоголем без кассы — его пробивают заранее. Дальнейшее поведение предпринимательницы офицеры считают неадекватным, говорят — она высказывала в их адрес угрозы и в надежде сорвать оперативные мероприятия требовала, чтобы одна из продавщиц позвонила в полицию и заявила о попытке изнасилования.

Ирдуганова и Фазлыев. Скриншот видео

Майор Халиулин записал этот разговор, и позже его адвокат представил запись следователям вместе с дословной расшифровкой беседы на русском, татарском и марийском языках. Из контекста следует, что женщина на аудиозаписи говорит проверяющим, что у них есть жены и дети, что она любит выигрывать и что месть бывает разная. Заявлений о намерении предпринять что-то конкретное дама не делает, но обещает: «Без суда и следствия я свое возьму...».

Именно Ирдуганова первой в одном из телеграм-каналов 22 июля заявила о применении электрошокера актанышскими полицейскими. Версия старшего лейтенанта: «Она выдумала и выложила видео об избиении Ахмадиева, который данные факты не подтвердил. Потерпевшие и возможно другие жители деревень Мари Суксы и Татарские Суксы ее реально боятся и находятся в зависимости, так как это ближайшее место продажи алкоголя».

Майор солидарен с коллегой: «Она является владелицей двух магазинов, где потерпевшие покупают продукты и алкоголь, в том числе в долг. При этом они нигде не работают, злоупотребляют спиртным, находятся в долговой зависимости от Ирдугановой».

Опровержение МВД и изъятый шокер

Через 2 часа после шокирующего поста о пытках МВД Татарстана опубликовало официальное опровержение, назвав информацию о полицейском насилии в отношении жителя Актанышского района не соответствующей действительности.

«Якобы потерпевший с заявлением в полицию и иные правоохранительные органы не обращался, в медицинское учреждение не обращался, — говорится в релизе ведомства. — Видеозапись выложила в сеть Интернет владелица местного продуктового магазина. Ранее полицейские выявили факт нарушения при осуществлении реализации алкогольной продукции в данном магазине. При проверке торговой точки женщина вела себя вызывающе, всячески препятствовала законным действиям сотрудников полиции и угрожала им... Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

В тот же день Следком возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками МВД, на следующий день прокуратура постановила — передать полицейское дело о краже в СК. Релиз МВД с сайта удалять не стали даже после направления дела в суд. Впрочем, к ответственности за слова и ту изъятую водку Ирдуганову привлекать не стали.

А в рамках дела против полицейских выяснилось, что на момент публикации релиза Родион Ахмадиев уже побывал в больнице, где зафиксировали полученные им телесные повреждения и запомнили его слова о применении шокера. Более того, историей о пытках мужчина поделился с местными и казанскими полицейскими, но сказал, что связываться с обидчиками не хочет, и предложил указать, что поранился, упав в крапиву.

По данным источников «Реального времени», проводивший служебную проверку оперативник службы собственной безопасности МВД на следствии рассказывал — лично упаковал в бумажный сверток и обмотал прозрачной изолентой электрошокер, который вынес из своего дома Фазлыев. А затем передал этот вещдок начальнику райотдела МВД для последующей передачи следователю. Главный полицейский Актаныша в свою очередь свидетельствовал — доступа к пакету с шокером никто не имел, сотрудники СК получили его в целости и сохранности.

А позже эксперты дали заключение — биологический след на шокере может являться результатом смешения ДНК потерпевшего и иных лиц. Защита считает процедуру изъятия вещдока нарушенной, а результат экспертизы недопустимым доказательством.

Таким же сомнительным, по мнению адвоката Руслана Нагиева, доказательством является запись видеорегистратора одного из сельхозпредприятий в деревне Татарские Суксы. По данным «Реального времени», камера зафиксировала, как некая серебристая машина поздним вечером 20 июля двигается сначала в направлении Мари Суксы, в районе трех часов ночи 21 июля — уезжает в обратном направлении в сторону села Новое Курмашево, через час возвращается, а в пять утра вновь движется со стороны Мари Суксы в сторону Нового Курмашево. В СК считают, что именно на этой машине передвигались полицейские, и время проездов мимо камеры совпадает с показаниями потерпевшего Ахмадиева.

«Да, на записи вдали проезжает автомобиль серого цвета — ни номеров, ни лиц не видно. Кто там за рулем — непонятно. Мало ли таких машин?», — комментирует Руслан Нагиев. В суде он намерен бороться за оправдательный приговор.

В свою очередь представитель потерпевших Павел Терентьев, сотрудничающий с правозащитниками, считает — доказательства против силовиков говорят сами за себя, но оценку им должен дать суд.