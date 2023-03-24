Россия из-за санкций получила по долгам других стран вчетверо меньше ожидаемого

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Доходы России по двусторонним государственным кредитам из-за санкций в 2022 году оказались значительно ниже запланированных. Вместо ожидаемых 48,7 млрд рублей страна получила только 11 млрд, сообщает РБК.



Процентный доход России по таким займам в 2022 году составлял чуть более 52 млрд рублей, а в 2020-м — более 64 млрд.

Минфин указывает основной причиной недостижения планового показателя «непоступление платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями». В феврале минувшего года американский Минфин запретил осуществлять операции с российскими ЦБ РФ, российским Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ).

15 февраля ЦБ создал новое структурное подразделение — департамент организации международных расчетов. Департамент занимается вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко