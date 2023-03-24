Банк России продлил запрет на продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, указали в пресс-службе регулятора.



Запрет будет действовать еще на полгода — до 1 октября, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, не упитывающихся через инфраструктуру недружественных государств, а еще иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

В список доступных лишь квалифицированным инвесторам входят: ценные бумаги недружественных эмитентов, ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются такие ценные бумаги.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Банк России ограничил продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран с 1 октября 2022 года. Брокеры не исполняют поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

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Маргарита Головатенко