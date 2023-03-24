Банк России продлил запрет на продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Банк России продлил запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам, указали в пресс-службе регулятора.
Запрет будет действовать еще на полгода — до 1 октября, до вступления в силу указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.
Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, не упитывающихся через инфраструктуру недружественных государств, а еще иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.
В список доступных лишь квалифицированным инвесторам входят: ценные бумаги недружественных эмитентов, ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств, поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются такие ценные бумаги.
Банк России ограничил продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран с 1 октября 2022 года. Брокеры не исполняют поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
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