В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4

Накануне вечером в Сочи на глубине около 10 километров произошло землетрясение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю со ссылкой на Обнинскую сейсмологическую станцию.

— Зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2—3 балла, — заявили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Европейского сейсмоцентра, толчок зафиксировали в 19.55. Эпицентр находился на расстоянии 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.



В ведомстве добавили, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

В начале марта сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Очаг землетрясения залегал в 128 км от Северо-Курильска на глубине 59 километров. А в начале февраля у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Спустя 20 дней ситуация повторилась. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у юго-западного побережья полуострова на глубине 65 километров.

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Илина Хакимова