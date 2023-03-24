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Промышленность

Рустам Минниханов: «Работа по импортозамещению идет полным ходом»

14:59, 24.03.2023
Рустам Минниханов: «Работа по импортозамещению идет полным ходом»
Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Работа по импортозамещению в Татарстане идет полным ходом, сообщил сегодня раис РТ Рустам Минниханов в ходе встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

— Работа по импортозамещению идет полным ходом. Все задачи, поставленные руководством страны, выполним! — сказал Минниханов.

Раис Татарстана и глава госкорпорации посетили авиастроительные предприятия республики — казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова и Казанский вертолетный завод (КВЗ).

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В марте прошлого года в Татарстане усовершенствовали функционал Регионального маркетингового центра (РМЦ) в целях смягчения последствий введенных санкций. В частности, создан «Центр импортозамещения». Он включает в себя реестр ранее закупаемой импортной продукции, который пригодится производителям и продавцам в ходе анализа данных по производству импортозамещающей продукции.

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Маргарита Головатенко
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