Казань вошла в топ-3 самых комфортных городов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в тройку самых комфортных городов России, согласно данным совместного исследования ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн», результаты которого приводят «Ведомости».



Столица Татарстана разделила третье место с Сочи и Краснодаром — за их комфортность проголосовали по 4% опрошенных. Лидером стала Москва, за которую отдали голоса 19% респондентов, второе место занял Санкт-Петербург — 11%.

Казань произвела впечатление на тех, кто побывал в ней несколько раз. В исследовании предположили, что такая оценка — результат инвестиций в город (например, чемпионат мира по футболу в 2018 году) и кампаний по продвижению территорий для внутреннего туризма.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уровень комфортности своих городов россияне оценивают по-разному: 76% удовлетворены условиями для жизни, 20% — нет, затрудняются ответить 4%. Доля довольных жителей снижается от центра страны к периферии.

Напомним, в Казани, согласно данным последней переписи населения, проживают 1,3 миллиона человек. С 2010 года их стало больше на 165 тысяч.



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Маргарита Головатенко