Leroy Merlin в Казани: решение о возможной передаче управления не повлияет на работу магазинов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Семягин

Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении передать управление всеми своими магазинами в России локальному менеджменту. Как пояснили «Реальному времени» в магазине сети в Казани, решение об уходе не повлияет на работу магазинов.



Работник компании в столице Татарстана рассказал нашему изданию, что решение собственника — компании ADEO — не скажется на ассортименте товаров. В том числе не возникнет сложностей с поставками товаров в магазины.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В опубликованном заявлении указывается, что процесс передачи магазинов начался несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами, решение последовало за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России. Передача контроля над «Леруа Мерлен» местному руководству позволит сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников. Приводим полное заявление:

— После более чем 18-летней деятельности в России передача контроля над «Леруа Мерлен» местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников и обеспечить, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей. Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Это следует за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России с начала конфликта и постепенной независимостью местных операций. Сделка будет одобрена соответствующими органами в России. На протяжении всего процесса приоритет ADEO — действовать ответственно, уважая всех сотрудников.

Позицию в разговоре с «Известиями» разъяснила руководитель направления по связям с общественностью Leroy Merlin Лола Сатторова:

— О продаже магазинов речи не идет. Сегодня наша управляющая компания французская ADEO объявила о намерении передать управление Leroy Merlin Россия текущему локальному менеджменту, — уточнила она.



В Казани работают три гипермаркета Leroy Merlin. Первый, площадью 18 тысяч кв. м, открылся на Фатиха Амирхана в 2013 году, второй, площадью 20 тысяч кв. м, — на Оренбургском тракте в 2016 году. Третий появился на улице Залесной в 2021-м. Магазины ретейлера часто открываются на одних площадках с «Ашаном» или по соседству, так было и с ТЦ в районе РКБ, за что этот район окрестили «французским кварталом»: оба магазина входят в одну бизнес-группу «Ашан». Гипермаркеты «Леруа» в России обычно имеют площадь от 8 тыс. до 20 тыс. кв. метров.

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Маргарита Головатенко