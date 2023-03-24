КФУ отремонтирует два общежития за 223 млн рублей

Фото: google.com/Артур Юнусов

КФУ отремонтирует общежития №3 и 6 на ул. Аделя Кутуя, 2б и 2/17 за 223 млн рублей. В 123 млн обойдется ремонт общежития №3, в 100 млн оценили работы в общежитии №6.



Согласно документам, подрядчик должен провести демонтажные работы: разборку кирпичных стен, полов, дверных проемов, разборку и монтаж кровельных покрытий, а еще разборку и прокладку систем отопления и водоснабжения. Также требуется оштукатурить стены и заменить двери.

Университет сообщал о начале ремонта в общежитиях еще в прошлом году. Сами студенты в социальных сетях неоднократно жаловались на неудовлетворительные условия проживания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как стало известно «Реальному времени», в вузах Казани ощутимо выросла плата за проживание в студенческих общежитиях. Информацию нашему изданию подтвердили в руководстве высших учебных заведений. Так, к примеру, в КФУ услуга подорожала в среднем на 9 процентов, а в КНИТУ КХТИ — на 18 процентов. В университетах связывают подорожание услуг с повышением тарифов на коммунальные услуги, ростом инфляции и даже с капремонтом зданий. Кроме того, в некоторых общежитиях провели капремонт и теперь нужно обслуживать новое техническое оборудование. Подробнее — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко