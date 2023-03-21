В Набережных Челнах отравились 9 клиентов кафе
В Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступили сообщения о массовом отравлении клиентов кафе «Рокнроллы». Как рассказали в пресс-службе ведомства, пострадали девять человек.
— Все заболевшие употребляли продукцию кафе «Рокнроллы» непосредственно в кафе или путем доставки (роллы в ассортименте, салат «Цезарь»). Госпитализированы шесть человек, на амбулаторном лечении находятся трое. У четверых заболевших выделена сальмонелла энтеритидис, — отметили в пресс-службе.
Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование всех обстоятельств возникновения случаев группового заболевания.
— В ходе проверки были выявлены нарушения требований санитарных правил — не соблюдение поточности процесса приготовления блюд, перекрест продовольственного сырья и готовой пищевой продукции, нарушение товарного соседства при хранении пищевых продуктов, нарушения в медицинском осмотре персонала, — добавили в управлении.
На индивидуального предпринимателя были составлены протоколы, в том числе протокол о временном приостановлении деятельности. Документы направлены в суд.
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