В Казани вернули на место отреставрированный бюст Максима Горького

Фото: Комитет внешнего благоустройства города

В Казани завершилась реставрация бюста писателя Максима Горького. Сегодня скульптуру вернули на прежнее место на пересечении улиц Горького и Курашова, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Все необходимые работы завершат к 28 марта, когда будет отмечаться 155-летие со дня рождения писателя. Специалисты также приведут в порядок прилегающую территорию.

А вот скульптура Льва Толстого еще находится на реставрации. Ее планируют вернуть в одноименный сквер к 30 апреля.

Фото: Комитет внешнего благоустройства города

Напомним, оба бюста демонтировали месяц назад. Специалисты разобрали конструкции и увезли их на реставрацию.

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Айрат Назипов