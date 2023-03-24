В Казани вернули на место отреставрированный бюст Максима Горького
В Казани завершилась реставрация бюста писателя Максима Горького. Сегодня скульптуру вернули на прежнее место на пересечении улиц Горького и Курашова, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Все необходимые работы завершат к 28 марта, когда будет отмечаться 155-летие со дня рождения писателя. Специалисты также приведут в порядок прилегающую территорию.
А вот скульптура Льва Толстого еще находится на реставрации. Ее планируют вернуть в одноименный сквер к 30 апреля.
Напомним, оба бюста демонтировали месяц назад. Специалисты разобрали конструкции и увезли их на реставрацию.
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