В Татарстане утвердят проект о возмещении расходов на надгробия погибших героев

В Татарстане подготовили проект постановления о возмещении расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробий на могилах погибших Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда, Героев труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.



Документ утверждает положение о порядке возмещения и финансового обеспечения расходов.

Расходы возмещаются специализированным предприятиям за счет средств федерального бюджета на соответствующий год, передаваемых Фонду пенсионного и социального страхования России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для возмещения расходов предприятие должно представить документы в Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат). Центр принимает решение о возмещении за десять рабочих дней.

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Маргарита Головатенко