Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы
Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека к человеку, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве также добавили, что заболевание сибирской язвой у пациентов в Подмосковье не подтвердилось.
О двух пациентах с подозрением на сибирскую язву областной Минздрав сообщал в четверг. Предварительные анализы не подтверждали диагноз.
15 марта в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивали как средней степени тяжести. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения. Возможной причиной случая сибирской язвы в ведомстве называли незаконный подворный убой нелегально купленного животного. В день выявления заболевания под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой.
22 марта стало известно о третьем заболевшем из Чувашии — он покинул пределы республики и сейчас находится в Подмосковье, мужчину изолировали. 20 марта глава республики Олег Николаев сообщал, что в Цивильском округе Чувашии, в котором обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания.
Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.
Заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин считает, что в Татарстане сибирской язвы бояться не надо, поскольку приняты все меры по нераспространению заболевания.
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