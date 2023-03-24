Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека к человеку, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили, что заболевание сибирской язвой у пациентов в Подмосковье не подтвердилось.

О двух пациентах с подозрением на сибирскую язву областной Минздрав сообщал в четверг. Предварительные анализы не подтверждали диагноз.



15 марта в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивали как средней степени тяжести. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения. Возможной причиной случая сибирской язвы в ведомстве называли незаконный подворный убой нелегально купленного животного. В день выявления заболевания под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой.

22 марта стало известно о третьем заболевшем из Чувашии — он покинул пределы республики и сейчас находится в Подмосковье, мужчину изолировали. 20 марта глава республики Олег Николаев сообщал, что в Цивильском округе Чувашии, в котором обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.



Заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин считает, что в Татарстане сибирской язвы бояться не надо, поскольку приняты все меры по нераспространению заболевания.

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Маргарита Головатенко