Россия создаст свободную экономическую зону в новых регионах

Россия создаст свободную экономическую зону на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, соответствующий законопроект подготовило правительство.



Участникам свободной экономической зоны положены преференции:

Освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет, региональной части — по решению субъектов, и налога на имущество;

Освобождение от уплаты земельного налога на 3 года;

Пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%;

Процедуры свободной таможенной зоны.

— Все эти меры помогут привлечь частные инвестиции в создание новых производств и обновление инфраструктуры, придать новый импульс строительной отрасли и, конечно, обеспечить рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов, — приводят слова Михаила Мишустина «Известия».

Совет директоров Центробанка разрешил банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам, предоставленным жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мера действует до 31 декабря 2023 года включительно.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко