Россия создаст свободную экономическую зону в новых регионах
Россия создаст свободную экономическую зону на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, соответствующий законопроект подготовило правительство.
Участникам свободной экономической зоны положены преференции:
- Освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет, региональной части — по решению субъектов, и налога на имущество;
- Освобождение от уплаты земельного налога на 3 года;
- Пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%;
- Процедуры свободной таможенной зоны.
— Все эти меры помогут привлечь частные инвестиции в создание новых производств и обновление инфраструктуры, придать новый импульс строительной отрасли и, конечно, обеспечить рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов, — приводят слова Михаила Мишустина «Известия».
Совет директоров Центробанка разрешил банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам, предоставленным жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мера действует до 31 декабря 2023 года включительно.
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