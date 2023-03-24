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Россия создаст свободную экономическую зону в новых регионах

16:23, 24.03.2023
Россия создаст свободную экономическую зону в новых регионах
Фото: goverment.ru

Россия создаст свободную экономическую зону на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, соответствующий законопроект подготовило правительство.

Участникам свободной экономической зоны положены преференции:

  • Освобождение от уплаты федеральной части налога на прибыль на 10 лет, региональной части — по решению субъектов, и налога на имущество;
  • Освобождение от уплаты земельного налога на 3 года;
  • Пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%;
  • Процедуры свободной таможенной зоны.

— Все эти меры помогут привлечь частные инвестиции в создание новых производств и обновление инфраструктуры, придать новый импульс строительной отрасли и, конечно, обеспечить рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов, — приводят слова Михаила Мишустина «Известия».

Совет директоров Центробанка разрешил банкам и микрофинансовым организациям (МФО) не рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам, предоставленным жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мера действует до 31 декабря 2023 года включительно.

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Маргарита Головатенко
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