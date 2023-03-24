Председатель СК поручил доложить о расследовании дела о заражении сибирской язвой в Чувашии

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Чувашии Александру Полтинину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту заражения граждан сибирской язвой, сообщает пресс-служба СКР.



Следствие установило, что житель деревни Старое Акташево Цивильского округа забил зараженного быка в личном подсобном хозяйстве. Ветеринарные мероприятия не проводились, в том числе с 2022-го не делались профилактические прививки против сибирской язвы. В результате заболели сосед, участвующий в забое, его супруга и еще один местный житель.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия).

В Роспотребнадзоре сообщили, что через полторы недели после первого выявленного у человека случая нашли зараженное мясо. Его изъяли, в местах хранения организовали карантин. По данным СК, мясо приобрели для себя две жительницы республики, оно не покидало регион. Часть продукта направят на анализы, остальное утилизируют.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы — в ведомстве напомнили, что болезнь не передается от человека к человеку.

15 марта в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. В день выявления заболевания под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой. 22 марта стало известно о третьем заболевшем из Чувашии — он покинул пределы республики и сейчас находится в Подмосковье, мужчину изолировали. 20 марта глава республики Олег Николаев сообщал, что в Цивильском округе Чувашии, в котором обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания.

Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.



Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин считает, что в Татарстане сибирской язвы бояться не надо, поскольку приняты все меры по нераспространению заболевания.

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Маргарита Головатенко