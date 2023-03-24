Рустам Минниханов: «Наши ученые создали конкурентное изделие, и оно «полетит»

Экспериментальный оптоакустический томограф для сверхранней диагностики рака и сосудистых нарушений по технологии казанского ученого-физика РАН РФ Александра Карабутова вызвал ажиотаж на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». «Я думаю, что мы в правительство России обратимся [за оказанием господдержки] этой разработки, и она «полетит», — вдохновился фантастическими способностями медицинского прибора раис Татарстана Рустам Минниханов. Несмотря на то, что интеллектуальные права на него принадлежат российскому ученику профессора, а ныне гражданину США, совет директоров все-таки решил попробовать «приземлить» разработку в республике. А нижегородское ОКБМ имени И.И. Африкантова после «зарубленной» идеи водородной АЭС на этот раз удивило крионасосами для АЗС сжиженного газа. Подробнее — в материале «Реального времени».

Оптико-акустические технологии вызвали фурор среди ученых-медиков

Изначально по-академически «скучная» тема выступления заведующего лабораторией «Функциональные материалы и технологии фотоники» Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН Вадима Семашко совсем не предвещала сенсации. Ну можно ли ожидать фурора от доклада, посвященного оптоакустическим технологиям в дефектоскопии и медицине, как, собственно, и значилась тема в повестке заседания?

Однако речь профессора Семашко взбудоражила членов совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Причем интерес руководства ТНХИ-Х вызвали не столько достижения оптоакустических технологий в выявлении дефектов в реальном производстве, а сколько возможности в медицине. Основанный на нетрадиционном использовании лазера, оптоакустический томограф позволяет диагностировать мельчайшие опухоли и микрососудистые нарушения — то, что не «ловят» высокотехнологичные аппараты с ультразвуком. Именно медицинская область применения оптоакустических технологий вызвала оживленный диалог членов совета директоров, привыкших к кратким комментариям.



В самом начале выступления Вадим Семашко ввел «непосвященных» в курс дела. Он пояснил, что суть нового подхода выявления дефектов в «теле» трубы или поверхности материала заключается в том, что лазер коротким импульсом возбуждает ультразвук, который затем проникает внутрь материала. Судя по всему, такой способ возбуждения дает возможность ультразвуку «схватывать» тончайшие срезы, позволяет избежать «мертвых» зон в материале. Проще говоря, он вылавливает микродефекты при сварке и эксплуатации труб на газопроводах и при соединении композитных материалов в авиастроении. С помощью этой технологии можно оценить целостность любого промышленного изделия, а сама технология может быть встроена в любой роботизированный комплекс, рассказал Вадим Семашко. Оснащенные ею роботизированные «руки» имеют идеальную чувствительность и способны выявлять дефекты, которые нельзя обнаружить традиционным способом.



Изначально по-академически «скучная» тема выступления заведующего лабораторией «Функциональные материалы и технологии фотоники» Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН Вадима Семашко совсем не предвещала сенсации. Фото: tatarstan.ru

В настоящее время технология взята на вооружение ОКБ «Сухой», который использует ее при строительстве композиционных элементов для самолетов «Суперждет» и МС-21, сообщил Семашко. Год назад ею заинтересовался Казанский вертолетный завод (КВЗ), который строит композитные лопасти для вертолетов. Правда, дальше пробных испытаний дело не пошло, рассказал Вадим Семашко. Зато активно внедряют технологию структуры «Газпрома» для выявления дефектов в трубопроводной системе, к чему их обязывают требования промышленной безопасности. По словам Семашко, контактная лазерно-ультразвуковая структуроскопия-дефектоскопия в 10 раз эффективнее обычного ультразвукового контроля. Рентгеноскопия плохо работает на композитных материалах, а ультразвук не позволяет визуализировать состояние верхних слоев. Патент на описанную технологию принадлежит казанском ученому, а ныне сотруднику РАН РФ профессору Александру Карабутову, уточнил докладчик.

Ученик Карабутова коммерциализировался в США

И лишь в самом конце выступления Вадим Семашко раскрыл самое интересное из мира оптоакустических технологий. Оказалось, что его последователь и ученик Карабутова, ученый–физик Александр Ораевский смог применить технологию в медицине для выявления мельчайших сосудистых нарушений и коммерциализировал разработку в США.

— С использованием этой технологии были созданы приборы медицинской томографии, производятся в США. Сейчас идет активный перевод производства в КНР, — рассказал Семашко.

Главное преимущество прибора — ранняя диагностика рака, в экспериментальном порядке применяется для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Семашко, он позволяет обнаруживать рак за 6 месяцев до выявления опухоли традиционными способами. Правда, разработка оптоакустического томографа имеет международный патент, оформленный на Александра Ораевского, но он готов сотрудничать с российскими компаниями, уточнил Семашко. Преимущество томографа в том, что он выявляет мельчайшие нарушения без введения в организм человека контрастного вещества. В январе 2022 года разработка включена в реестр FDA.

В настоящее время технология взята на вооружение ОКБ «Сухой», который использует ее при строительстве композиционных элементов для самолетов «Суперждет» и МС-21

«Сейчас большая проблема получить деньги на НИОКР»

По окончании презентации Семашко глава ТНХИ-Х Рафинат Яруллин заметил, что видит перспективу применения этой технологии больше в медицине, нежели в других сферах: «На мой взгляд, в медицине наиболее интересно. Он определяет то, что не определяет ультразвук».

— Как вы видите дальнейшее развитие проекта? — поинтересовался Рустам Минниханов у ученого.

Тот ответил с размахом, заявив, что для масштабирования необходима государственная программа.

— Главное — это НИОКР. Сейчас большая проблема получить деньги на НИОКР, — пояснил Семашко.

Лучше купить и провести реинжиниринг

И предложил приобрести опытный образец прибора у профессора Ораевского в Китае и направить его в наш онкоцентр, чтобы сразу начать проходить клинические испытания.

— А мы могли бы модернизовать электронику, программное обеспечение и, главное, оптическую часть. Тогда он будет полностью нашим, — посоветовал реинжиниринг Семашко.

Идею поддержал ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов:

— Этот метод интересен тем, что позволяет проводить диагностику в тех спектрах, которые недоступны для ультразвука. Мы давно подтвердили готовность проводить доклинические и клинические испытания, как и коллеги. Но пока нет «железа» и аппарата, который мог бы быть использован для реальной клинической работы.

Идею поддержал ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов. Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов свернул дискуссию в промышленную сферу. Он поинтересовался, есть ли библиотека наработанных изменений и есть ли система, которая автоматизирует выдачу протокола: «Если ваша штука позволяет измерять 3—5 см трубы для выделения дисперсии (кислород, осколки), то подойдет».

— Да, мы можем эти швы смотреть, видим, какая коррозия образуется, — ответил ему Семашко.

За помощью — в правительство России

— Я думаю, что мы в правительство России обратимся [за оказанием господдержки] этой разработки, и она «полетит», — вдохновился фантастическими способностями медицинского прибора Рустам Минниханов. — А то нам говорят: на это не просите, а на инновации — пожалуйста. Наши ученые создали конкурентное изделие, и оно «полетит», если провести НИОКР, подготовку производства, компонентную базу, — рассуждал Минниханов.

И поручил объединить Минздрав РТ, КГМУ и Иннополис в команду для обсуждения покупки первого оптоакустического томографа.

— Я думаю, что мы в правительство России обратимся [за оказанием господдержки] этой разработки, и она «полетит», — заявил Минниханов.

Во второй раз на заседание холдинга приехали представители нижегородского ОКБМ имени И.И. Африкантова. В первый раз, месяц назад, они презентовали идею водородной АЭС, которую позже «зарубили» энергетики. На этот раз удивили крионасосами для АЗС сжиженного газа. Их в России больше никто не выпускает, и они уже эксплуатируются в РТ. Рустам Минниханов живо откликнулся на новинку, заявив, что нужно «двигаться по увеличению потребления СПГ».