Кому коттедж в деревне, кому — дом престарелых: в чем признался замглавы исполкома Тукаевского района
Суд Казани отправил под домашний арест Ильмира Яббарова и организатора земельных торгов по делу о коррупции
«Частично согласен — мошенничество и взятка», — так сегодня на вопрос казанского суда прокомментировал свое обвинение первый замглавы исполкома Тукаевского района Ильмир Яббаров. За пару минут до этого от следователя прозвучала чуть иная информация: «Вину полностью признал. Сотрудничает со следствием». После двух суток под стражей сознательный чиновник по решению суда отправился под домашний арест до 21 мая, как и предполагаемая посредница его взятки в 30 тысяч рублей. Но следствие грозит возбуждением дела по другим эпизодам, передает с заседания журналист «Реального времени».
Взятку передавали за землю под дом престарелых?
Обоих фигурантов дела доставили в Советский суд Казани в наручниках и в сопровождении сотрудников МВД. Причем длинноволосую блондинку Татьяну Холкину сопровождала такая же блондинка в погонах. Даму вперед пропускать не стали. Первым в зал завели 32-летнего Ильмира Яббарова и тут же сняли с него наручники, не став закрывать в стеклянном «аквариуме».
Суду Яббаров представился отцом двух несовершеннолетних детей — младшему 8 лет. И первым замом главы исполкома по экономике и содействию развитию предпринимательства Тукаевского района. Его адвокат Станислав Хораськин, в прошлом раскрывший немало земельно-коррупционных дел в автограде в качестве следователя, просил суд приобщить свидетельства о рождении детей и положительную характеристику своего клиента от исполкома района. От СК приобщили согласие супруги Яббарова на то, чтобы супруг отбывал домашний арест по месту жительства, и свидетельство о собственности на это жилье.
Как сообщил суду старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ленар Сабиров, муниципальному руководителю инкриминируют два эпизода преступления — незаконное получение субсидии в размере 977,2 тысячи рублей на строительство жилья в сельской местности (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) по федеральной программе и получение взятки в 30 тысяч рублей в пользу гражданки Петровой через Холкину (ч. 3 ст. 290 УК РФ) — за оказание содействия в гарантированном получение участков земельного фонда Тукаевского муниципального района в 2021 году.
Как уточняют источники «Реального времени», речь о Полине Петровой, директоре двух автономных некоммерческих организаций — «Республиканского центра социальной помощи «Содействие» и «Центра социального обслуживания «Содействие». Первый зарегистрирован в Набережных Челнах, второй — во Владимире. Оба специализируются на оказании социальных услуг пенсионерам и инвалидам без обеспечения проживания.
Собственно ради получения участка под строительство дома для престарелых в Тукаевском районе организация Петровой и заявлялась на земельный аукцион. И получила землю на праве аренды. Один из источников уверяет — там даже началась стройка...
«Реальное время» выяснило, что фигурирующая в первом эпизоде субсидия тоже пошла в дело. Дом площадью 76 «квадратов» был построен и зарегистрирован в долевую собственность членов семьи тукаевского чиновника. Но деньги выделялись через муниципалитет Муслюмовского района, где Яббаров работал ранее, так что в отношении неустановленных коллег по исполкому этого района возбуждено дело о превышении полномочий.
Яббарову грозят новыми эпизодами
— Вину полностью признал, сотрудничает со следствием, — сообщил о позиции Ильмира Яббарова представитель СК и попросил отправить сознательного чиновника под домашний арест, полагая, что в случае иной меры пресечения он может создать помехи следствию. При этом следователь Сабиров заметил: «Выявлены дополнительные эпизоды по незаконному выделению земельных участков. Проводится проверка».
Количество участков, их расположение, площадь и даты отчуждения из муниципальной собственности на заседании не оглашались. Дело в этой части в отношении Яббарова пока не возбуждалось. Однако претензии в части разбазаривания тукаевских земель и участков федерального лесного фонда выдвигались уже не раз, в том числе в отношении прежних глав этого района. Так, в 2019-м суд прекратил преследование Василя Хазеева за сроком давности.
Помощник районного прокурора Денис Крылов ходатайство СК поддержал.
На вопрос судьи по рассматриваемому вопросу задержанный двое суток назад высказался по существу претензий СК: «Частично согласен — мошенничество и взятка». Его адвокат просил о запрете определенных действий, чтобы дать возможность Яббарову работать и содержать семью.
— С момента вменяемых преступлений прошло более двух лет, — сообщил Станислав Хораськин.
В заключительном слове обвиняемый заявил: «Сказать нечего». Суд отправил его под домашний арест до 21 мая, установив стандартный запрет на выход из дома и дистанционное общение со всеми, кроме адвоката, членов семьи, сотрудников следствия и суда. Защита не исключает — оспорит это решение.
Напомним, Ильмир Яббаров занял пост первого заместителя главы исполкома Тукаевского района еще в ноябре 2018 года, но в 2019-м возглавил районную палату имущественных и земельных отношений и лишь в мае 2021-го вернулся в исполком на прежнюю должность. Курирует деятельность муниципальной власти в сфере экономики и содействия развитию предпринимательства.
Сам родом из села Митряево Муслюмовского района. По профессии — учитель истории и права. После окончания Казанского госуниверситета преподавал в родной Митряевской школе лишь полгода и в январе 2015-го перешел на должность главного специалиста отдела молодежи и спорта в Муслюмовский исполком. Еще через девять месяцев его назначили директором районного МБУ «Центр внешкольной работы», а в 2017-м — директором филиала Сармановского аграрного колледжа, и именно с этой позиции в 2018-м он оказался на посту первого замглавы исполкома, но уже Тукаевского района, первоначально — с приставкой и.о.
«Сотрудничает со следствием» против Яббарова?
Следующей перед судом предстала 35-летняя Татьяна Холкина, директор и учредитель компании «Центр недвижимости и права» (далее — ЦНП). По версии следствия, именно она выступила посредницей при передаче денег от Петровой Яббарову «за гарантированное получение в аренду АНО «Центр «Содействие» муниципального земельного участка».
Также следователь сообщил о выделении материалов для проведения процессуальной проверки по возможному дополнительному эпизоду. И попросил отправить обвиняемую под домашний арест, указав, что, будучи знакома со свидетелями и подозреваемым, она может склонить их к даче показаний в свою пользу либо к отказу от дачи показаний.
— Прошу подписку о невыезде. Не собираюсь ни от кого сбегать, — пообещала бизнес-леди. — У меня престарелые родители, братишка-инвалид, нужно ухаживать за ними...
Адвокат обвиняемой Руслан Иванов поддержал клиентку.
— В настоящее время она полностью сотрудничает с органами предварительного следствия. Дает признательные показания. Были составлены явки с повинной, после которых, как указывает следователь, появились основания для проверки по новым эпизодам, — сообщил он и просил не избирать домашний арест ввиду одной лишь тяжести преступления.
Впрочем, суд с доводами защиты не согласился. И отправил Холкину под замок по месту жительства — в Челны.
Исходя из обвинений в адрес дамы, чья фирма занимается организацией земельных торгов, никаких незаконных действий в части собственно аукциона ей не предъявляют. А коль договор с победителем заключался по итогам торгов, какие-то незаконные действия со стороны чиновников — в данном случае Яббарова — могли быть до проведения аукциона. СК в этом плане информацией пока не делится. А слова о частичном признании со стороны обвиняемого можно трактовать как признание факта получения денег путем обмана...
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