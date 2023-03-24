Кому коттедж в деревне, кому — дом престарелых: в чем признался замглавы исполкома Тукаевского района

Суд Казани отправил под домашний арест Ильмира Яббарова и организатора земельных торгов по делу о коррупции

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Частично согласен — мошенничество и взятка», — так сегодня на вопрос казанского суда прокомментировал свое обвинение первый замглавы исполкома Тукаевского района Ильмир Яббаров. За пару минут до этого от следователя прозвучала чуть иная информация: «Вину полностью признал. Сотрудничает со следствием». После двух суток под стражей сознательный чиновник по решению суда отправился под домашний арест до 21 мая, как и предполагаемая посредница его взятки в 30 тысяч рублей. Но следствие грозит возбуждением дела по другим эпизодам, передает с заседания журналист «Реального времени».

Взятку передавали за землю под дом престарелых?



Обоих фигурантов дела доставили в Советский суд Казани в наручниках и в сопровождении сотрудников МВД. Причем длинноволосую блондинку Татьяну Холкину сопровождала такая же блондинка в погонах. Даму вперед пропускать не стали. Первым в зал завели 32-летнего Ильмира Яббарова и тут же сняли с него наручники, не став закрывать в стеклянном «аквариуме».

Первым в зал завели 32-летнего Ильмира Яббарова и тут же сняли с него наручники, не став закрывать в стеклянном «аквариуме».

Суду Яббаров представился отцом двух несовершеннолетних детей — младшему 8 лет. И первым замом главы исполкома по экономике и содействию развитию предпринимательства Тукаевского района. Его адвокат Станислав Хораськин, в прошлом раскрывший немало земельно-коррупционных дел в автограде в качестве следователя, просил суд приобщить свидетельства о рождении детей и положительную характеристику своего клиента от исполкома района. От СК приобщили согласие супруги Яббарова на то, чтобы супруг отбывал домашний арест по месту жительства, и свидетельство о собственности на это жилье.

Как сообщил суду старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ленар Сабиров, муниципальному руководителю инкриминируют два эпизода преступления — незаконное получение субсидии в размере 977,2 тысячи рублей на строительство жилья в сельской местности (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) по федеральной программе и получение взятки в 30 тысяч рублей в пользу гражданки Петровой через Холкину (ч. 3 ст. 290 УК РФ) — за оказание содействия в гарантированном получение участков земельного фонда Тукаевского муниципального района в 2021 году.

Как уточняют источники «Реального времени», речь о Полине Петровой, директоре двух автономных некоммерческих организаций — «Республиканского центра социальной помощи «Содействие» и «Центра социального обслуживания «Содействие». Первый зарегистрирован в Набережных Челнах, второй — во Владимире. Оба специализируются на оказании социальных услуг пенсионерам и инвалидам без обеспечения проживания.

Его адвокат Станислав Хораськин, в прошлом раскрывший немало земельно-коррупционных дел в автограде в качестве следователя, просил суд приобщить свидетельства о рождении детей и положительную характеристику своего клиента от исполкома района

Собственно ради получения участка под строительство дома для престарелых в Тукаевском районе организация Петровой и заявлялась на земельный аукцион. И получила землю на праве аренды. Один из источников уверяет — там даже началась стройка...

«Реальное время» выяснило, что фигурирующая в первом эпизоде субсидия тоже пошла в дело. Дом площадью 76 «квадратов» был построен и зарегистрирован в долевую собственность членов семьи тукаевского чиновника. Но деньги выделялись через муниципалитет Муслюмовского района, где Яббаров работал ранее, так что в отношении неустановленных коллег по исполкому этого района возбуждено дело о превышении полномочий.

Яббарову грозят новыми эпизодами

— Вину полностью признал, сотрудничает со следствием, — сообщил о позиции Ильмира Яббарова представитель СК и попросил отправить сознательного чиновника под домашний арест, полагая, что в случае иной меры пресечения он может создать помехи следствию. При этом следователь Сабиров заметил: «Выявлены дополнительные эпизоды по незаконному выделению земельных участков. Проводится проверка».

Количество участков, их расположение, площадь и даты отчуждения из муниципальной собственности на заседании не оглашались. Дело в этой части в отношении Яббарова пока не возбуждалось. Однако претензии в части разбазаривания тукаевских земель и участков федерального лесного фонда выдвигались уже не раз, в том числе в отношении прежних глав этого района. Так, в 2019-м суд прекратил преследование Василя Хазеева за сроком давности.

Суду Яббаров представился отцом двух несовершеннолетних детей — младшему 8 лет. И первым замом главы исполкома по экономике и содействию развитию предпринимательства Тукаевского района

Помощник районного прокурора Денис Крылов ходатайство СК поддержал.

На вопрос судьи по рассматриваемому вопросу задержанный двое суток назад высказался по существу претензий СК: «Частично согласен — мошенничество и взятка». Его адвокат просил о запрете определенных действий, чтобы дать возможность Яббарову работать и содержать семью.

— С момента вменяемых преступлений прошло более двух лет, — сообщил Станислав Хораськин.

В заключительном слове обвиняемый заявил: «Сказать нечего». Суд отправил его под домашний арест до 21 мая, установив стандартный запрет на выход из дома и дистанционное общение со всеми, кроме адвоката, членов семьи, сотрудников следствия и суда. Защита не исключает — оспорит это решение.

Напомним, Ильмир Яббаров занял пост первого заместителя главы исполкома Тукаевского района еще в ноябре 2018 года, но в 2019-м возглавил районную палату имущественных и земельных отношений и лишь в мае 2021-го вернулся в исполком на прежнюю должность. Курирует деятельность муниципальной власти в сфере экономики и содействия развитию предпринимательства.

В заключительном слове обвиняемый заявил: «Сказать нечего». Суд отправил его под домашний арест до 21 мая

Сам родом из села Митряево Муслюмовского района. По профессии — учитель истории и права. После окончания Казанского госуниверситета преподавал в родной Митряевской школе лишь полгода и в январе 2015-го перешел на должность главного специалиста отдела молодежи и спорта в Муслюмовский исполком. Еще через девять месяцев его назначили директором районного МБУ «Центр внешкольной работы», а в 2017-м — директором филиала Сармановского аграрного колледжа, и именно с этой позиции в 2018-м он оказался на посту первого замглавы исполкома, но уже Тукаевского района, первоначально — с приставкой и.о.

«Сотрудничает со следствием» против Яббарова?

Следующей перед судом предстала 35-летняя Татьяна Холкина, директор и учредитель компании «Центр недвижимости и права» (далее — ЦНП). По версии следствия, именно она выступила посредницей при передаче денег от Петровой Яббарову «за гарантированное получение в аренду АНО «Центр «Содействие» муниципального земельного участка».

Также следователь сообщил о выделении материалов для проведения процессуальной проверки по возможному дополнительному эпизоду. И попросил отправить обвиняемую под домашний арест, указав, что, будучи знакома со свидетелями и подозреваемым, она может склонить их к даче показаний в свою пользу либо к отказу от дачи показаний.

— Прошу подписку о невыезде. Не собираюсь ни от кого сбегать, — пообещала бизнес-леди. — У меня престарелые родители, братишка-инвалид, нужно ухаживать за ними...

Адвокат обвиняемой Руслан Иванов поддержал клиентку.

— В настоящее время она полностью сотрудничает с органами предварительного следствия. Дает признательные показания. Были составлены явки с повинной, после которых, как указывает следователь, появились основания для проверки по новым эпизодам, — сообщил он и просил не избирать домашний арест ввиду одной лишь тяжести преступления.

Следующей перед судом предстала 35-летняя Татьяна Холкина, директор и учредитель компании «Центр недвижимости и права»

Впрочем, суд с доводами защиты не согласился. И отправил Холкину под замок по месту жительства — в Челны.

Исходя из обвинений в адрес дамы, чья фирма занимается организацией земельных торгов, никаких незаконных действий в части собственно аукциона ей не предъявляют. А коль договор с победителем заключался по итогам торгов, какие-то незаконные действия со стороны чиновников — в данном случае Яббарова — могли быть до проведения аукциона. СК в этом плане информацией пока не делится. А слова о частичном признании со стороны обвиняемого можно трактовать как признание факта получения денег путем обмана...