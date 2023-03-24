Марат Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12 на КАМАЗе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер Марат Хуснуллин намерен совершить автопробег по трассе М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань. Трассу планируют достроить до конца 2023 года.



— Я много раз ездил за рулем машины, проклинал эти плохие дороги. Теперь есть шанс за 6,5 часа доехать до Казани. Конечно, поеду. Еще не подумал, на какой машине, но вообще я за рулем КАМАЗа проехал всю страну, — приводит его слова «РИА Новости».

Сейчас открыто уже 107 км дороги в Москве и Владимире. Этой осенью планируется открыть движение по 416 км от Москвы и до Нижнего Новгорода, а до конца года — открыть движение по 811 км — по оставшемуся участку через Чебоксары до Казани.

Фото: t.me/mkhusnullin

Первый замглавы «Автодора» Игорь Коваль в феврале сообщал, что госкомпания планирует полностью запустить трассу М-12 «Восток» до конца 2023 года. Что касается трассы до Екатеринбурга, ее строительство планируется завершить в 2024 году.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».



Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал, что в начале 2023 года на нескольких строящихся участках трассы Москва — Казань допустили отставание от графика. Несмотря на это, «ключевая задача не снимается», заверил он.

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Маргарита Головатенко