Итоги дня: ЕС согласовал потолок цен на газ, пользователи Twitter против Илона Маска, «Движение первых»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 19 декабря:
- Президент России Владимир Путин прилетел в Минск и провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По мнению российского лидера, она получилась очень результативной. Лукашенко в свою очередь сообщил, что все вопросы рассмотрены: «Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения».
- Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля. Сейчас МРОТ установлен в размере 13 890 рублей в месяц — то есть в следующем году он вырастет на 2 352 рубля.
- Депутаты Казгордумы рассмотрели и утвердили проект бюджета города на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. В следующем году бюджет спрогнозирован бездефицитным. Доходы и расходы ожидаются в размере 37,8 миллиарда рублей.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин. Теперь воспользоваться услугами смогут только супруги или одинокая женщина, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Все они должны быть гражданами России.
- Больше половины участников опроса, организованного Илоном Маском, проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Остальные участники — 42,5% — хотели бы, чтобы он сохранил пост главы компании.
- Страны Евросоюза достигли договоренности об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. «Мы продолжим следить за ситуацией, особенно когда мы говорим о ценовом лимите, установленном на уровне €180», — сообщила глава Минэнерго Мальты Мириам Далли.
- В Татарстане, как и по всей России, инвентаризируют и приводят в порядок бомбоубежища. В Казани насчитывается около 300 укрытий и убежищ, а также порядка трех тысяч заглубленных помещений — это подвалы. Специалисты выявили большие проблемы с их использованием в целях гражданской обороны. В старых жилых домах подвальные помещения в ужасном состоянии, а в новых — их просто нет.
- В России намерены ввести уголовную и административную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это необходимо для обеспечения их защиты.
- Процедура техосмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%. По решению ФАС обновленные тарифы региональные власти должны утвердить до 20 декабря. Согласно новым расценкам, в 45 регионах стоимость ТО поднимут до 913 рублей.
- Нейросеть начнет в пилотном режиме проверять сочинения школьников по гуманитарным дисциплинам уже в феврале 2023 года. Программа ищет не только грамматические и пунктуационные ошибки, но и смысловые. Это позволит на 20% сократить временные затраты проверяющих учителей, уверены эксперты.
- Главную елку Казани, которая установлена у «Чаши», откроют 20 декабря. Жителей и гостей столицы Татарстана ожидает интерактивная программа по мотивам сказки «Подарок для Снежной Королевы». Хедлайнерами концертной программы станут «Болгар кызлары», Yuki, Игнат Изотов, Ландыш Нигматзянова и Анастасия Макарова.
- В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства Украины для россиян со дня подачи такого заявления в МВД. После этого заявителю необходимо воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины.
- На КАМАЗе с 20 декабря вводится масочный режим. Решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также на основании рекомендаций Роспотребнадзора для предотвращения роста заболеваний гриппа, ОРВИ и коронавируса.
- АвтоВАЗ планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года. Компания рассчитывает в январе — феврале завершить переговоры с новыми партнерами.
- Новое общероссийское движение детей и молодежи получило название «Движение первых». Таковы результаты итогового решения после переголосования.
- Кабмин Татарстана утвердил комплексный план действий по реализации послания президента республики Рустама Минниханова на 2023 год. Исполнительные органы государственной власти обязаны докладывать об итогах своей работы до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
- В Казани с 17 по 19 декабря выпало 17 мм осадков — 34% от месячной нормы. В целом по Татарстану за этот период выпало от 11 до 23 мм осадков — от 30 до 68% месячной нормы. В ближайшие дни ожидается похолодание — днем до -14 градусов, ночью — до -24 °С. К концу недели потеплеет до +3 °С.
- Владимир Путин подписал указ о проведении Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани. Оргкомитет должен в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турнира.
- Сбербанк отсудил у АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» один из крупных своих казанских офисов — на перекрестке Ямашева и Ибрагимова. Иск о признании права собственности на нежилое помещение на пр. Ямашева, 9 площадью 734,1 кв. м банк подал в июне, указав, что приобрел эти площади у ОКБ «Союз» по договору купли-продажи еще в декабре 1991 года, но оригинал документа утерян. По данным открытых источников, 14-этажный дом со сберкассой на первом этаже был построен в 1978 или 1980 году. Банковский офис в этом доме — один из старейших в молодой правобережной части города.
- Счетная палата Татарстана отчиталась о результатах аудита эффективности использования выделенных в 2019—2021 годах Минобрнауки Татарстана средств республиканского бюджета на развитие системы среднего профессионального образования. Итог — недобор студентов в рамках контрольных цифр приема растет, а общежития, которые предоставляются им для проживания, находятся в неудовлетворительном состоянии. Нарушения и недостатки выявлены на 204,1 млн рублей.
- Глава МЧС России Александр Куренков в Казани вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым передал для нужд подразделений ведомства 10 новых специальных машин и 14 мобильных постов пожаротушения для добровольных пожарных команд, созданных в сельских поселениях. Также он поздравил участников и победителей XIV Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».
- На Мосбирже курс евро превысил 71 рубль впервые с 27 мая 2022 года. Курс доллара составил 67 рублей впервые с 30 мая.
- Еще один модернизированный в Казани ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость судна, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования.
- Казань по итогам года примет рекордное количество туристов, прогнозируют в Госкомитете Татарстана по туризму. За январь — июнь город посетили 2 251 600 человек, в то время как Самару — 529 тысяч, а Москву — 9 миллионов.
Ключевые события 299-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ, сосредоточенные в районах: Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР) и в районе Серебрянского лесничества. У Розовки уничтожено четыре украинские диверсионные группы, у Никольского — две.
- Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады ВСУ, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» в ДР и Херсонской области.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотников. Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики и Любимовка Запорожской области.
- В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2 684 беспилотных летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7 159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3 691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7 664 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеМедицинаБизнесТранспортАвтоЭкономикаБюджетТехнологииITСпортФутбол
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