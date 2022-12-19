Казгордума утвердила бюджет города на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На XIX сессии Казгордумы IV созыва депутаты рассмотрели и утвердили проект бюджета Казани на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В следующем году он спрогнозирован бездефицитным.

Как сообщил начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин, доходы спрогнозированы в размере 37,8 миллиарда рублей. Это на 5,2% больше, чем в текущем году.

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В аналогичном размере прогнозируют и расходы бюджета Казани. Наибольшую часть занимает социальная сфера — расходы по этой статье вырастут больше чем на 4 миллиарда рублей.

— Данные изменения связаны с планируемым ростом заработной платы, с увеличением численности детей, посещающих детские сады, с ростом расходов на обслуживание системы безопасности в муниципальных учреждениях города, — объяснил Ирек Мухаметшин.

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Он напомнил, что проект бюджета Казани на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов прошел через публичные слушания. Поступило 40 предложений и замечаний.

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Напомним, за 2021 год расходы бюджета Казани составили 36,4 миллиарда рублей. Так, 28,6 миллиарда ушло на социальную сферу, 6 миллиардов — на ЖКХ, 3,5 млрд — на «общегосударственные вопросы». Доходы составили 37,9 миллиарда рублей, профицит — 1,5 миллиарда рублей.



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Татьяна Демина