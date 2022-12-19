На КАМАЗе ввели масочный режим

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

На КАМАЗе с 20 декабря вводится масочный режим. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — для предотвращения роста заболеваний гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Сейчас готовятся правоустанавливающие документы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 5 октября на КАМАЗе приостановили масочный режим, который ввели с 1 августа.

Средства индивидуальной защиты необходимо было носить в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах, таких как проходные, столовые и тому подобное. Решение принимали в связи с ростом заболеваемости COVID-19.



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