На КАМАЗе ввели масочный режим
На КАМАЗе с 20 декабря вводится масочный режим. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора — для предотвращения роста заболеваний гриппа, ОРВИ и коронавируса.
Сейчас готовятся правоустанавливающие документы.
Напомним, 5 октября на КАМАЗе приостановили масочный режим, который ввели с 1 августа.
Средства индивидуальной защиты необходимо было носить в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах, таких как проходные, столовые и тому подобное. Решение принимали в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
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