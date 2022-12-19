Президент России подписал указ о проведении «Игр будущего» в 2024 году в Казани

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству поручено сформировать организационный комитет по подготовке и проведению турнира, разработать при участии государственной власти Татарстана комплекс мер по подготовке к нему и обеспечить их реализацию. Также поручено оказать содействие в освещении в СМИ связанных с турниром мероприятий.

Оргкомитет должен в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турнира.

В декабре в Казани прошла вторая серия «Фиджитал Игр» — соревнований, которые проводятся в качестве тестовых мероприятий в преддверии большого турнира «Игры будущего». Они пройдут в столице Татарстана в 2024 году и примут более 2 тысяч участников со всего мира. Уникальный формат игр объединяет спортивные и киберспортивные состязания — так, фиджитал-хоккеисты соревнуются и на льду, и на приставке. Вторая серия «Фиджитал Игр» включала гонки, единоборства и хоккей.

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Маргарита Головатенко