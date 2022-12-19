Сбер отсудил свой исторический офис у конструкторского бюро в Казани

Договор на покупку помещения утеряли

Сбербанк отсудил у АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» один из крупных своих казанских офисов — на перекрестке Ямашева и Ибрагимова. Иск о признании права собственности на нежилое помещение на пр. Ямашева, 9 площадью 734,1 кв.м банк подал в июне, указав, что приобрел эти площади у ОКБ «Союз» по договору купли-продажи еще в декабре 1991 года, но оригинал документа утерян.

При этом у банка сохранилась копия договора о совместной деятельности по передаче помещений, занимаемых отделениями Сберегательного банка «Татарстан» Сберегательного банка РФ. По данным открытых источников, 14-этажный дом со сберкассой на первом этаже был построен в 1978 или 1980 году. Банковский офис в этом доме — один из старейших в молодой правобережной части города.

14-этажный дом со сберкассой на первом этаже был построен в 1980 году. Фото: pastvu.com, вид с эстакады, 1980-1985 гг.

В копии договора говорится, что городской Комитет по управлению коммунальным имуществом продает помещения согласно приложению №2, для чего готовит комплект документов, в том числе договор купли-продажи на каждое конкретное помещение. В приложении к договору указано спорное помещение и то, что конструкторское бюро «Союз» является его балансодержателем.

В декабре прошлого года ОКБ «Союз» решило продать «нежилое помещение площадью 762 кв.м на 1 этаже в доме №9 по пр-ту Ямашева в постоянное пользование». Это и послужило началом конфликта между сторонами. Но изучив все материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для признания права собственности Сбербанка на нежилое помещение в силу приобретательной давности.

Сбербанк отсудил у АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» свой казанский офис на перекрестке пр-та Ямашева и Ибрагимова. Фото: 2gis.ru

Право собственности недвижимости — при условии добросовестного владения

Как указал суд, поскольку право собственности банка на спорный объект в реестре прав на недвижимое имущество не было зарегистрировано, то его требования сводятся к подтверждению права собственности на спорные объекты недвижимости, возникшего до вступления в 1997 году в силу ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». По закону лицо, считающее себя собственником спорного имущества, должно доказать законность оснований возникновения права собственности на недвижимость, при этом доказательством права собственности является выписка из ЕГРП.

Также госрегистрацию права собственности можно доказать и с помощью любых документов, подтверждающих возникновение этого права у истца, но факт включения недвижимого имущества в реестр государственной или муниципальной собственности, а также факт нахождения имущества на балансе лица сами по себе не являются доказательствами права собственности или законного владения. «Между тем, соответствующий договор (контракт) в материалах дела отсутствует, в связи с чем определить полномочия продавца на отчуждение имущества без согласия собственника не представляется возможным. На договоре от 24.12.1991 отметка о согласовании с собственником также отсутствует», — говорится в судебном определении.

Согласно п.2 ст.5 Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» собственник мог закрепить принадлежащее ему имущество за созданным им предприятием на праве полного хозяйственного ведения. Кроме того, в силу пункта 1 ст. 234 ГК РФ лицо — гражданин или юридическое лицо, — не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С учетом этого банк предоставил суду документы, подтверждающие добросовестное владение офисом, ставшим предметом судебного спора. Так, в 1995 году финучреждение заключило договор подряда на ремонт кровли и проведение отделочных работ в заявленном помещении. Также в течение длительного времени принимались меры по энергоснабжению, производилась уплата налогов за спорные помещения, что подтверждается договорами с ОАО «Татэнерго» и налоговыми декларациями по налогу на имущество организаций. Кроме того, Сбер владеет спорным имуществом открыто, что следует из характера его публичной деятельности, учитывая, что согласно открытым публичным источникам в заявленном помещении находится операционный офис банка.

При этом доказательства того, что спорные объекты недвижимости находятся в муниципальной, государственной собственности, не представлены, как и не заявлены третьими лицами, указал суд. На основании всех материалов суд принял решение удовлетворить исковые требования Сбера и признать за ним право собственности на офисное помещение на Ямашева, 9.

Ангелина Панченко