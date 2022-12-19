Казань по итогам года примет рекордное количество туристов

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Казань в 2022 году посетит рекордное количество туристов. Об этом заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на XIX сессии Казгордумы IV созыва.



— Город входит в тройку лидеров российских туристических центров вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Напомню, что в 2005 году количество туристов, которое принимала наша столица, составляло 400 тысяч человек, и в этом году Казань примет исторический рекорд по гостям, которые приедут, — сказал он.

Прирост турпотока он объяснил, в частности, закрытием европейских направлений. По его словам, в такой ситуации российские туристы в первую очередь выбирают поездку в Казань.

— В этом году мы ожидаем прирост туристического потока по итогам года в 11%. Это тоже большая цифра, — сказал он.

Сергей Иванов напомнил, что среди регионов России Татарстан находится на 6-м месте. В том-5 входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Крым.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— И кончено, основная часть экономического эффекта, который мы видим от отрасли туризма, она приходится на Казань. Это очень здорово. И в деньгах это порядка 30 миллиардов ежегодно поступает в город, — сказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму.

Как сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, за январь — июнь 2022 года город посетили 2 251 600 человек, в то время как Самару — 529 тысяч человек, а Москву — 9 миллионов. В прошлом году в столице Татарстана побывали 3 миллиона туристов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина