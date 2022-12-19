Главная елка Казани откроется 20 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани главная елка откроется 20 декабря у Центра семьи «Казан», сообщает мэрия города.



Жителей и гостей столицы Татарстана ожидает интерактивная программа, представленная сказкой «Подарок для Снежной Королевы». Самые юные гости праздника смогут стать участниками спектакля, покружиться в хороводе, поиграть в зимние забавы с героями сказки.

На площадке развернутся праздничные торговые ряды в рамках фестиваля «КышДаКар-фест», оформленные городской символикой и иллюминацией. На площадке будут доступны и детские аттракционы. А игры с призами из волшебного сундука предложат гостям аниматоры.

Хедлайнерами концертной программы станут группы «Болгар кызлары», Yuki, Игнат Изотов, Ландыш Нигматзянова и Анастасия Макарова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году елку у «Чаши» откроют в юбилейный, пятый раз. Как выяснило «Реальное время», мероприятие с декабря 2018 года подорожало на 15% — на него из городского бюджета потратят более 2,5 миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко