В колледжах Татарстана не хватает студентов, а общежития и авто — в неудовлетворительном состоянии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Счетная палата Татарстана отчиталась о результатах аудита эффективности использования выделенных в 2019—2021 годах Минобрнауки Татарстана средств республиканского бюджета на развитие системы среднего профессионального образования. Итог — недобор студентов в рамках контрольных цифр приема растет, а общежития, которые предоставляются им для проживания, находятся в неудовлетворительном состоянии. Нарушения и недостатки выявлены на 204,1 млн рублей. Подробнее о результатах аудита — в материале «Реального времени».

В прошлом году план по приему выполнили всего на 57%

Минобрнауки Татарстана подведомственны 65 учреждений профессионального образования, в которых насчитывается 54 447 обучающихся. Как утверждает аудитор Счетной палаты Татарстана Сергей Колодников, такое число студентов в целом соответствует текущей потребности региона в подготовке кадров на ближайшую перспективу.

Но несмотря на это, в колледжах Татарстана недобор студентов, и с каждым годом он все больше и больше. Например, если в 2019 году план по контрольным цифрам приема некоторые ссузы не выполнили на 29%, то в 2020-м — уже на 33%, а в 2021-м — на 43%, то есть исполнен он был чуть больше чем наполовину. При этом общий процент выполнения показателя по республике достигает 96%.

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов обратил внимание, что частичное неисполнение КЦП происходит прежде всего за счет сельскохозяйственных колледжей и техникумов. Проблеме нашли объяснение — невостребованность специальностей в этой сфере у молодежи и низкий уровень образованности учащихся. Сослались и на плохо проделанную работу по профориентации среди будущих абитуриентов, и на урбанизацию населения.

— В Казани и Набережных Челнах проблем нет, конкурсы достигают до 80 кандидатов на место. На сельских же территориях эти учреждения несут еще и социальную нагрузку. Некоторые можно было бы и ликвидировать, но мы сознательно их сохраняем, — сказал Андрей Поминов.

С необходимостью сохранить сельскохозяйственные колледжи и техникумы в районах Татарстана согласился председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. «Иначе каркас аграрного района в части людских резервов может нарушиться», — объяснил он последствия ликвидации таких учебных заведений.

Чтобы решить проблему с недобором студентов, татарстанские власти намерены «сделать апгрейд системы» на основе новых методических рекомендаций Министерства просвещения России, которые ведут к общему знаменателю КЦП, сообщил Андрей Поминов.



Студентов отталкивает длительность обучения

Еще одной причиной недобора в колледжи власти считают длительный срок обучения, который порой превышает срок обучения в вузах. Например, в Нижнекамском индустриальном техникуме средний срок обучения — 3 года 10 месяцев, а для получения диплома по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» потребуется на год больше. И несмотря на то, что она включена в список 50 новых и перспективных профессий, наиболее востребованных на рынке труда и требующих среднего профессионального образования, по ней не смогли укомплектовать группу.



В текущем учебном году реализовали 620 краткосрочных образовательных программ, которые разработали с учетом потребностей муниципалитетов и конкретных работодателей за счет собственных финансов и средств граждан. При этом далеко не у всех работодателей есть ресурсы для переобучения сотрудников — только лишь у 60%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Например, потребность таких предприятий, как КАМАЗ, «Казанский вертолетный завод» и «Татнефть», в обучении по краткосрочным программам закрывается на коммерческой основе, что не позволяет обеспечить необходимую потребность бюджетообразующих предприятий в кадрах на ближайшее время. В связи с этим целесообразно расширить практику реализации краткосрочных программ по компетенциям, востребованным в краткосрочной перспективе, на базе профессиональных образовательных организаций, за счет бюджетных средств, заявил Сергей Колодников.

Идею поддержали в Минобрнауки Татарстана, заявив, что это «хороший механизм», поскольку не все работодатели готовы ждать, пока их потенциальный сотрудник завершит трех- или четырехгодичное обучение.

Как заявил Андрей Поминов, в 2021 году в Татарстане по краткосрочным программам обучили около 30 тысяч слушателей. Потратили на это 300 миллионов внебюджетных средств. В резерве такая же сумма по федеральной программе «Демография».

Различие прогноза потребности и данных проекта госзаказа

Анализируя процесс формирования окончательных КЦП, Счетная палата Татарстана обнаружила «существенное различие между прогнозными показателями о ежегодной потребности и данными проекта государственного заказа, на основе которого формируются контрольные цифры приема».

Так, если прогнозная потребность по специальности «эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», сформированная системой «Барс.Мониторинг — Социальная защита», составляет 230 специалистов, значение проекта госзаказа составило 640 человек.

Фото: realnoevremya.ru

— Выявлены факты, когда обобщенная информация о прогнозной потребности по отдельным специальностям в системе «Барс.Мониторинг — Социальная защита» была минимальной либо равной нулю при значительных объемах контрольных цифр приема, — продолжил аудитор.

Это свидетельствует:

об отсутствии полноты и объективности информации при формировании прогноза потребности по отдельным специальностям в ИЦ;

об имеющихся резервах при формировании и уточнении данных.

Поминов объяснил несоответствие данных тем, что не все работодатели ответственно подходят к наполнению ИЦ.

Также замглавы Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев поинтересовался подготовкой специалистов для авиапрома. Поминов в ответ заявил, что в Зеленодольске создается судостроительный колледж, еще три учреждения — в Набережных Челнах.



Больше трети автопарка подлежит замене

Счетная палата Татарстана, проведя выездные проверки в 20 ссузах, общий объем бюджетного финансирования которых составляет 3,5 млрд рублей, выявила нарушения и недостатки на общую сумму 204,1 миллиона. Из них больше половины — 60% — связаны с неотражением отдельными учреждениями в бухгалтерском учете операций по движению материальных активов. Как итог, в отношении должностных лиц составлено 10 протоколов об административном правонарушении.

Выяснилось также, что состояние некоторых зданий общежитий, в которых колледжи Татарстана предлагают своим студентам жить во время учебы, находятся в неудовлетворительном состоянии. Проблемы у ссузов и с машинами, часть из которых полностью изношены и непригодны к эксплуатации — 205 единиц, или 37% автопарка, подлежат замене.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Как сообщил Андрей Поминов, проблему решат до конца текущего года. Минобрнауки Татарстана должно получить для ссузов 36 новых автомобилей



По итогам аудита эффективности Счетная палата направила в Министерство образования и науки представление. Отчет также получат Госсовет и Кабмин республики. В прокуратуру направят результаты проверок.

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Татьяна Демина, Дарья Пинегина