Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только супруги или одинокая женщина, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Все они должны быть гражданами России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, предполагается, что закон сможет предотвратить торговлю детьми из России, а еще «защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

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