Минобороны России: в небе над Белгородской областью сбили 4 американские ракеты HARM

В Минобороны России рассказали, что в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты 4 американские противорадиолокационные ракеты HARM.

— Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики и Любимовка Запорожской области, — отметили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что средства ПВО в зоне спецоперации сбили восемь украинских беспилотников.

Отметим, что Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. Накануне на местную птицефабрику прилетел снаряд. Погиб один человек, еще один попал в больницу.

Фото: t.me/vvgladkov

Напомним, «Реальное время» писало, что США пересмотрели свои оценки угрозы, исходящей от России, и больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по территории РФ.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов