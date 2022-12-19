Бомбоубежища Казани приведут в «боевую» готовность

Работникам режимных предприятий есть где укрыться от артаналетов, остальным приходится надеяться на эвакуацию

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Татарстане, как и по всей России, инвентаризируют и приводят в порядок бомбоубежища. В Приморье еще в октябре Госжилинспекция разослала по управляющим компаниям требование подготовить в кратчайшие сроки к эксплуатации имеющиеся защитные сооружения в подвалах жилых домов. В Подмосковье укрытия для населения, по данным МЧС, оборудуют до конца декабря. «Реальное время» выяснило, в каком состоянии находятся около 300 бомбоубежищ Казани, что делается для защиты населения в жилых кварталах, и какая альтернатива подвалам у горожан на случай воздушной тревоги.

Главное — сохранить рабочую смену



Еще в ноябре в Госдуме заявили о необходимости проверить все бомбоубежища в России и отремонтировать в случае необходимости. Эту работу начали в ряде регионов, в том числе и в нашей республике. Но вопрос о состоянии бомбоубежищ в первую очередь актуален для предприятий и организаций, которые должны продолжать работу в военное время, пояснили «Реальному времени» в МЧС Татарстана.

— Доктрина национальной безопасности исходит из того, что в случае угрозы ракетного удара, бомбардировки и тому подобного основная часть городского населения должна быть эвакуирована в загородную зону. В Казани, например, останутся только работники предприятий, деятельность которых является критически важной для обороноспособности страны, и учреждений, которые обеспечивают работу этого оставшегося населения, — сообщил руководитель объединенной пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ Андрей Родыгин.

По его словам, для работников этих, как правило, режимных предприятий предназначены убежища, которые имеются на территории заводов — это сооружения гражданской обороны капитального характера, они рассчитаны на наибольшую работающую смену. Для оставшегося в городе населения под убежища будут использоваться подвалы, помещения метрополитена, подземные переходы и парковки.

Фото: Максим Платонов

По словам Родыгина, за состояние бомбоубежищ на режимных объектах отвечают предприятия. Ясно, что узнать какие-либо подробности о них, в силу этой самой режимности, невозможно.

Последний раз инвентаризация казанских бомбоубежищ была широко анонсирована в 2017 году. Тогда журналистам сотрудники МЧС показали практически идеальное бомбоубежище АО «КМПО». Это не удивительно, если вспомнить, что работа таких предприятий является критически важной для обороноспособности России.

Практически идеальное бомбоубежище АО «КМПО». Фото: Максим Платонов

«Только чтобы переждать налет»

Но чтобы эти предприятия могли работать, их сотрудники должны быть обеспечены укрытиями не только во время рабочей смены. Что касается бомбоубежищ в подвалах жилых зданий, за их содержание и ремонт отвечают органы местного самоуправления.

— Надо понимать, что эти помещения: и подвалы, и переходы — не предназначены для длительного нахождения там людей. Они нужны только, чтобы переждать артналет, — подчеркнул Родыгин, — Но определенные требования, например к подвальным и полуподвальным бомбоубежищам, существуют — там должны иметься фильтрационные установки, окна, если они есть, должны быть закрыты так, чтобы люди внутри не пострадали от осколков стекол, кроме основного должен иметься запасный выход, а лучше — несколько, должен быть решен вопрос об обеспечении водой, элементарными удобствами.

Кроме основного в убежище должен иметься запасный выход, а лучше — несколько. Фото: Максим Платонов

«В красивых домах подвалов нет»



— Вопрос о бомбоубежищах и укрытиях на сегодня очень актуален, — подтвердил «Реальному времени» начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинанд Тимурханов. — На сегодняшний день в Казани имеется порядка 300 укрытий и убежищ, а также порядка трех тысяч заглубленных помещений — это подвалы. В современных условиях укрытие населения в защитных сооружениях должно осуществляться по месту пребывания — на работе, учебе или по месту жительства.

При недостатке заблаговременно построенных убежищ, по его словам, могут использоваться подвальные помещения — их приспособление может осуществляться как заблаговременно, так и в период угрозы нападения.



— Тут самое главное — достаточная несущая способность перекрытий, она должна выдерживать ударную волну — нагрузку не менее 0,5 кгс на квадратный сантиметр, — пояснил Тимурханов, — 21 октября вышел приказ руководителя оперативного штаба, руководителя гражданской обороны РТ, президента республики Рустама Минниханова, в котором четко и конкретно говорится, что мы должны делать: провести в муниципальных районах и городах ревизию заглубленных помещений и других сооружений в подземных пространствах, а также спланировать необходимое для обороны имущество.

Как только эта ревизия в Казани началась, специалисты уже выявили большие проблемы с использованием подвалов в целях гражданской обороны. По словам Тимурханова, в старых жилых домах подвальные помещения в ужасном состоянии, а в новых — их просто нет. И вопрос, где будет укрываться неработающее население современных «человейников» — пенсионеры, женщины с детьми — остается открытым.



— К примеру, нет подвальных помещений в красивых домах, которые сейчас строятся около Ипподрома. А там будет жить 20 тысяч человек! — посетовал глава Управления гражданской защиты города.





По словам Тимурханова, в старых жилых домах подвальные помещения в ужасном состоянии. Фото: kazan.domclick.ru

Сейчас в управлении, по словам собеседника «Реального времени», ведут расчеты по укрытию населения в подвальных помещениях и других подземных пространствах:

— Мы хотим учитывать и подземные парковки — жителей домов, которые строятся сейчас без подвалов, где-то надо укрывать. И еще у нас есть большой плюс — метрополитен. Мы точно можем использовать его для укрытия населения в радиусе 500 метров от входов.



Учет без надзора или Как списать «аквариум»

Убежища на предприятиях, которые должны продолжать работу в военное время, по словам собеседника издания, находятся в работоспособном состоянии, и наибольшая рабочая смена обеспечена в них местами на 100%:

— На объектах экономики в 2022 году проведено 41 мероприятие по ремонту защитных сооружений, в общей сложности на 5 млн рублей. Но, к сожалению, у нас, у Управления гражданской защиты — нет полномочий их проверять — это дело надзорных органов, а мы только ведем учет. Инвентаризация всех защитных сооружений на территории Российской Федерации проводится каждые 5 лет, и в очередной раз она запланирована на 2023 год. Но с учетом СВО, я думаю, на нас обратят внимание, и мы будем в инвентаризации участвовать.

«Мы хотим учитывать и подземные парковки — жителей домов, которые строятся сейчас без подвалов, где-то надо укрывать». Фото: realnoevremya.ru

Участвовать в инвентаризации защитных сооружений — вопрос для ведомства Тимурханова принципиальный:

— Мы занимаемся планированием мероприятий, а часть отдельно стоящих убежищ, к сожалению, не готова к приему укрываемых. Они затоплены, нарушена их герметичность, и в течение 15 лет они стоят — списывать их не дают, использовать — нельзя. А содержать их нет смысла.

В качестве примера таких непригодных для защиты сооружений, которые давно превратились в бесполезные подобия аквариумов, он назвал убежища бывшего завода «Вакууммаш»:

— Они 15 лет стоят в воде. Мы пробовали откачивать — бесполезно. Но плановую работу по списанию непригодных защитных сооружений мы ведем, и пусть медленно и трудно, но дело продвигается.

Все течет, ничего не меняется?

В одном из блогов недавно был опубликован «Топ-45 бомбоубежищ Казани — 2022» с адресами, автор отметил, что бомбоубежища «регулярно затапливаются, особенно после зимы… уровень воды здесь поднимается более чем на метр». Похоже, в укрытиях для населения за последние 8—10 лет мало что изменилось.

Взять одно из бомбоубежищ в подвале жилого дома в Московском районе Казани, еще в 2014 году оно было в удручающем состоянии и остается таким до сих пор. Представитель управляющей компании пояснял, что такие подвальные укрытия имеются лишь в «сталинках», построенных в период между 1947—1953 гг.: «Их начали строить по приказу генералиссимуса».

В 2014 году убежище в подвале жилого дома на улице Гагарина было в «разбомбленном» состоянии. Фото: Инна Серова

— В ужасном состоянии в 2014—2015 годах были убежища Казанского федерального университета под двумя зданиями — химфака и второго высотного корпуса, — поделился с нашим изданием информацией и фотографиями бывший сотрудник вуза. — Надеюсь, сейчас что-то изменилось в лучшую сторону, а тогда это были захламленные помещения с протечками на потолках, ободранными стенами, оборудованием 40-летней давности.



Убежище Казанского федерального университета в 2015 году . Фото предоставлено Николаем Ивановым.

На запрос нашего издания о том, в каком состоянии пребывают убежища КФУ сегодня, в пресс-службе вуза ответили лаконично:

— Тему комментировать не будем.

«В 2015 году это были помещения с ободранными стенами, с оборудованием 40-летней давности». Фото предоставлено Николаем Ивановым

Зато сотрудникам построенного при Сталине ДК им. Саид-Галеева в Дербышках точно есть, где спрятаться на случай бомбежки.

— В 1995 году по постановлению Камиля Исхакова нам было передано здание дворца культуры, в котором имеется укрытие в подвальном помещении, — рассказала директор учреждения Валентина Иванова. — Оно рассчитано на 23 человека, пускать туда жителей микрорайона мы не имеем права.

Это должен знать каждый

Но одних только защитных сооружений для эффективной защиты на случай военного удара, подчеркивает Фердинанд Тимурханов, мало:

— Главная наша задача — чтобы каждый житель города Казани, услышав сигнал «Внимание всем!», включил телевизор, радиоприемник, прослушал сообщения, взял свои документы или их копии, еду и воду на сутки, отключил электроприборы, свет, газ, воду, вышел из квартиры, постучался к соседям, сообщил им, что надо прослушать сообщения и действовать, как сказано, а затем спустился в укрытие. И он должен знать, куда ему идти!

Начальник Управления гражданской защиты говорит, что сейчас ведется работа не только по планированию, куда кому следует идти по сигналу тревоги, но и по распространению среди населения этой важной информации:

— Мы должны осмотреть все дома, учесть всех жителей, запланировать для использования в качестве укрытий только приспособленные подвальные помещения. Перед нами стоят три задачи — провести полную инвентаризацию помещений, просчитать, сколько и какое требуется для них оборудование, его стоимость и информировать население.

«Надо, чтобы люди не стояли». Фото предоставлено Фердинандом Тимурхановым

Оборудование — это водопроводные сети, чтобы была питьевая вода, скамьи для сидения и лежаки, чтобы люди не стояли, а те, кому, например, сделалось плохо, не лежали на полу, и туалеты — хотя бы дачные.

— Я был в Луганске, — рассказал Тимурханов, — спрашивал у людей, которые жили в подвалах — что самое главное. Они говорят, что это не еда и не питьевая вода, а туалет…

Что же касается информирования, то в Казань уже привезли 18 тысяч плакатов для размещения в подъездах информации об укрытиях, о том, что брать в них с собой и так далее.

В Казань уже привезли 18 тысяч плакатов для размещения в подъездах информации об укрытиях. Фото предоставлено Фердинандом Тимурхановым

— Финуправление выделило 40 тысяч рублей, и мы их еще закажем. Также мы договорились с Управлением наружной рекламы о размещении информации для населения, и у предпринимателей понимание необходимости этого есть.

На вопрос, какая из стоящих перед Управлением гражданской защиты задач представляется самой сложной, Фердинанд Тимурханов ответил:

— Обучение неработающего населения. Не понимают бабушки и дедушки, зачем куда-то идти! Мы работаем над этим, к примеру, создали при управляющих компаниях специальные учебно-консультационные пункты.

В заключение спикер заметил, что вся эта информация — не повод для паники — это обычная профилактическая работа, которая сейчас в силу обстоятельств просто привлекает больше внимания. Он не один так говорит — выступая в Мособлдуме, начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин сказал: «Вешать указатели (на укрытие) с учетом опыта приграничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население».