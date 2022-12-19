В России с 2023 года школьные сочинения будут проверять нейросети

Нейросеть начнет в пилотном режиме проверять сочинения школьников по гуманитарным дисциплинам уже в феврале 2023 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает «РИА-Новости».

— Пилотное применение новой разработки начнется в школах в феврале и будет касаться учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, — говорится в сообщении.

Уточняется, что искусственный интеллект обнаруживает недочеты лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт. Программа ищет не только грамматические и пунктуационные ошибки, но и смысловые. Это позволит на 20% сократить временные затраты проверяющих учителей, уверены эксперты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что в декабре нейросеть написала итоговое школьное сочинение и даже была допущена к ЕГЭ. Такой эксперимент провели ученые Высшей школы экономики.

А летом этого года искусственный интеллект научили генерировать контент и на татарском языке. Новая функция может быть полезна авторам, веб-мастерам, эсэмэмщикам и другим создателям контента на татарском языке. Для генерации текста используется модель GPT-3.



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Айрат Назипов