В России введут ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных

Госдума введет уголовную и административную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Это станет следующим шагом в части защиты такой информации, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

По его словам, законопроект призван обеспечить защиту таких данных. Из него исключат все неопределенности.



Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных. Согласно ему, граждане смогут сами размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Кроме этого, госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. Регистрация в системе доступна с 30 сентября.

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Елизавета Пуншева