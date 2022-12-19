«Коммерсантъ»: техосмотр в регионах России подорожает в среднем на 57%

Процедура техосмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Федеральная антимонопольная служба ранее установила, что обновленные тарифы региональные власти должны утвердить до 20 декабря.

Издание проанализировало опубликованные документы по 45 регионам страны и пришла к выводу, что большинство из них поднимут стоимость ТО до 913 рублей. То есть в среднем по стране цены на эту услугу вырастут на 57%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больше всего цены вырастут в Орловской области. Там стоимость техосмотра поднимется в 3 раза. Также в лидерах по подорожанию Омская и Оренбургская области. А вот Подмосковье и Татарстан еще в конце прошлой недели не имели утвержденных тарифов, но ранее заявили о планах их пересмотреть (с 710 руб. и 510 руб. соответственно до 913 руб.).

Напомним, в России с 1 сентября начали действовать новые правила проведения техосмотра легковых автомобилей. Согласно постановлению правительства, отменяются 27 обязательных пунктов для проверки. Теперь технический осмотр не предусматривает контроль наличия в транспортном средстве аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Однако правила дорожного движения по-прежнему требуют, чтобы эти предметы находились в машине.



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Айрат Назипов