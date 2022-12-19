Власти Татарстана утвердили план действий по реализации послания Рустама Минниханова на 2023 год
Правительство Татарстана утвердило комплексный план действий по реализации послания президента республики Рустама Минниханова на 2023 год. Соответствующий документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно документу, исполнительные органы государственной власти Татарстана, которые участвуют в реализации послания, обязаны докладывать об итогах своей работы до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчитываться нужно в Минэкономики республики.
Ту же самую задачу будут выполнять территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Татарстана.
В свою очередь, Министерство экономики Татарстана должно всю эту информацию обобщать и ежеквартально предоставлять в кабмин республики.
Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Госсовету республики 20 октября. «Реальное время» подробно разбирало речь главы республики.
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