Власти Татарстана утвердили план действий по реализации послания Рустама Минниханова на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило комплексный план действий по реализации послания президента республики Рустама Минниханова на 2023 год. Соответствующий документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, исполнительные органы государственной власти Татарстана, которые участвуют в реализации послания, обязаны докладывать об итогах своей работы до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчитываться нужно в Минэкономики республики.

Ту же самую задачу будут выполнять территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Татарстана.

Фото: president.tatarstan.ru

В свою очередь, Министерство экономики Татарстана должно всю эту информацию обобщать и ежеквартально предоставлять в кабмин республики.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием Госсовету республики 20 октября. «Реальное время» подробно разбирало речь главы республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов