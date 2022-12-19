В Госдуму внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуму внесли проект о прекращении украинского гражданства со дня подачи лицом соответствующего заявления в МВД России о выходе из него, такой законопроект размещен в электронной базе.



Так, согласно законопроекту «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины», россияне с украинскими паспортами перестанут в России считаться украинскими гражданами, когда подадут такое заявление в МВД.

— <…> предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, — сказано в пояснительной записке.

Авторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР).

В декабре стало известно, что в пунктах пропуска на государственной границе России Федеральная служба безопасности задержала больше 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1 026 лиц, причастных к террористической деятельности.



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Маргарита Головатенко