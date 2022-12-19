После морозов в Татарстане к концу недели потеплеет до +3 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане в ближайшие дни ожидается похолодание — днем ожидается до -14 градусов, ночью — до -24°С. Однако уже к концу недели потеплеет — синоптики прогнозируют до +3°С.

Во вторник, 20 декабря, в Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ночью похолодает до -13... -18 градусов, а при прояснениях — до -22°С. Днем ожидается от -4 до -9°С, в восточных районах — от -9 до -14°С.

Ночью в среду, 21 декабря, вновь пройдет небольшой снег. Днем он сохранится лишь в крайних восточных районах Татарстана. Ночью прогнозируется от -10 до -15°С, при прояснениях температура опустится до -20°С. Днем ожидается от -6 до -11°С, при прояснениях — до -14°С.

В четверг, 22 декабря, ночью похолодает до -13... -18 градусов, при прояснениях до -19... -24°С. Днем ожидается снег, в том числе мокрый, и от -1 до -6 градусов. Местами возможны метель и сильный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, пройдет снег, в том числе мокрый, местами с дождем. Ночью ожидается от 0 до +5°С, днем — от -2 до +3°С. Синоптики предупреждают о метелях, сильном ветре и гололеде.

Напомним, днем в воскресенье, 18 декабря, в Татарстане зафиксировали от 0 до +3 градусов. В Казани в 16.59 зарегистрировали +2,5°С. В восточных районах республики плюсовые температуры сохранились и в ночь на 19 декабря.

В целом по Татарстану с 17 по 91 декабря выпало от 11 до 23 мм осадков — от 30 до 68% месячной нормы. В Казани выпало 17 мм — 34% от месячной нормы.



Сильные осадки наблюдаются в Татарстане вторые выходные подряд. В предыдущие субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, в западных районах выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы, а в Казани — 32 мм осадков, или 64% месячной нормы.



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Татьяна Демина