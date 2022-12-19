Страны ЕС договорились о потолке цен на газ

Министры энергетики стран Евросоюза достигли договоренности об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.



— Они достигли политического соглашения о ценовом пределе, — сказал он.

Девять европейских стран высказались против введения в ЕС потолка цен на газ, среди них — Венгрия и Германия. Как уточнил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, голосовавшие против страны, за исключением Германии, мало населены и поэтому не смогли составить необходимое для блокировки большинство.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что страна будет искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

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Маргарита Головатенко